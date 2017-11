Althusmann will doch in VW-Aufsichtsrat gehen

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

HANNOVER (dpa-AFX) - Der niedersächsische CDU-Chef Bernd Althusmann will als neuer Wirtschaftsminister nun doch Mitglied im VW -Aufsichtsrat werden.



"Ja, ich werde in den VW-Aufsichtsrat gehen", sagte Althusmann am Donnerstag in Hannover. Im Wahlkampf hatte er angekündigt, einen externen Experten in das Gremium schicken zu wollen. Althusmann kündigte jetzt aber an, mehr Sachverstand in das Beteiligungsmanagement des Landes zu holen. Auch über Unterstützung von außen werde nachgedacht. Bislang saßen Regierungschef Stephan Weil und Wirtschaftsminister Olaf Lies (beide SPD) für das Land im Aufsichtsrat. Niedersachsen hält 20 Prozent der VW-Stimmrechte./fri/DP/stb