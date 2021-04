Althusmann ruft Union zu Einheit auf

HANNOVER (dts Nachrichtenagentur) - Niedersachsens CDU-Chef Bernd Althusmann hat die Union nach der Klärung der Kanzlerkandidatur aufgefordert, nach vorne zu schauen. Die Entscheidung für CDU-Chef Laschet als Kanzlerkandidat sei gefallen, sagte Althusmann am Mittwoch im RBB-Inforadio. Jetzt müsse die inhaltliche Auseinandersetzung beginnen.

"Die Pandemie-Frage muss jetzt wieder in den Mittelpunkt der Politik rücken und natürlich die inhaltliche Auseinandersetzung mit unseren politischen Mitbewerbern. Ich hoffe, Markus Söder wird sich einbringen in den Wahlkampf, mit dem ganzen Charme eines Bayern, aber sicherlich auch der Erfahrung eines Ministerpräsidenten." Althusmann sagte, CDU-Chef und Kanzlerkandidat Armin Laschet und CSU-Chef Markus Söder sollten die Union als Zugpferde gemeinsam voranbringen. "Wir haben nicht mehr viel Zeit. Vier, fünf Monate, dann werden wir eine Entscheidung in Deutschland haben und wir wissen, dass unsere Umfragewerte im Moment nicht gut sind." Althusmann sagte, er sei mit Blick auf die Bundestagswahl optimistisch. Man dürfe Laschet als Wahlkämpfer nicht unterschätzen. "Der kann Wahlkampf."

Foto: über dts Nachrichtenagentur