Altes Handy verkaufen: 100 Euro und mehr sind drin

Berlin (ots) - Im Schnitt hat jeder deutsche Haushalt 3,1ungenutzte Handys in der Schublade liegen. Das zeigen Zahlen derDeutschen Umwelthilfe. Diese Geräte können dem Besitzer bares Geldeinbringen - 100 Euro und mehr sind durch einen Verkauf drin. DieBesitzer können zwischen drei Möglichkeiten wählen: demGebrauchthändler im Internet, dem An- und Verkaufladen in derNachbarschaft oder selbst verkaufen auf Plattformen wie Ebay. Dergemeinnützige Verbraucher-Ratgeber Finanztip erklärt, wie Verbraucheram besten vorgehen.Der geschickte Handy-Verkäufer verschafft sich zunächst einenÜberblick. "Bevor Sie entscheiden, über welchen Weg Sie Ihr Handyverkaufen möchten, vergleichen Sie online die Preise", rät ArneDüsterhöft, Handy-Experte bei Finanztip. Eine erste Preiseinschätzungliefert handyverkauf.net und bidvoy.net. Für alte iPhones könnenVerkäufer am meisten Geld rausholen. Doch auch Android-Smartphoneslassen sich noch versilbern - ist das Handy ein beliebtes Modell undnoch gut erhalten, stehen die Chancen besonders gut. Wichtig: "BevorSie das Smartphone aus der Hand geben, sichern Sie Ihre Daten undstellen es auf Werkseinstellungen zurück. So sind Ihre Daten schnellund sicher gelöscht."Verkauf ohne viel Aufwand beim Online-HändlerDie wohl bequemste Variante ist der Online-Gebrauchthändler. "Siemüssen nur das Modell nennen und ein paar Angaben zum Zustandmachen", sagt Düsterhöft. "Wenn der Preis für Sie passt, schicken Siedas Handy per Post ein, und innerhalb weniger Tage landet das Geldauf Ihrem Konto." Doch diese Variante hat auch einen Nachteil:Entdeckt der Online-Händler Mängel am Smartphone, versucht ereventuell den Preis nachzuverhandeln. Verbraucher sollten daraufachten, dass der Rückversand im Streitfall kostenlos ist.In der Einkaufsstraße können Verkäufer auch einfach in dennächsten Laden für An- und Verkauf gehen. Der Vorteil: Das Geldgibt's direkt auf die Hand. Der Nachteil: Vor Ort können Verbrauchernur schlecht die Preise vergleichen. "Lassen Sie sich die behauptetenMängel unbedingt zeigen, wenn der Preis stark vom Online-Preisabweicht", sagt Düsterhöft.Den Zwischenhändler umgehen und selbst den Preis bestimmenWer selbst mehr Einfluss auf den Preis nehmen möchte, verkauft ambesten auf einer Internetplattform wie Ebay. "Rechnen Sie dort abermit der Verkaufsprovision von 10 Prozent, die der Anbietereinbehält", sagt Düsterhöft. Kostenlose Alternativen sind zumBeispiel Ebay-Kleinanzeigen, markt.de oder quoka.de. Der Nachteildabei: Ein Versand ist eigentlich nicht vorgesehen.Das Smartphone als Spende für den guten ZweckSmartphones gehören auf keinen Fall in den Hausmüll. Wer esdennoch achtlos wegwirft, dem kann eine Strafe drohen! Ist das Handydefekt oder zu alt zum Verkauf, können die Besitzer das Gerätkostenlos recyceln lassen oder spenden. Für die Spende gibt eszahlreiche Möglichkeiten: Beim Naturschutzbund fließt das Geld in dieRenaturierung der Havel, die Telekom unterstützt zum Beispiel denTierschutzverein Pro Wildlife und handysfuerdieumwelt.de gibt seineErlöse an die Deutsche Umwelthilfe. Neben dem Recyclinghof kann mandas alte Handy auch beim Elektronikladen abgeben. GrößereFachgeschäfte sind dazu verpflichtet, kleinere Elektrogerätekostenlos entgegenzunehmen und sachgerecht zu entsorgen.Weitere Informationenhttps://www.finanztip.de/handy-kaufen/handy-verkaufen/https://www.finanztip.de/handy-kaufen/handy-ohne-vertrag/Über FinanztipFinanztip ist mit durchschnittlich mehr als 3 Millionen Besuchenim Monat Deutschlands größter Verbraucher-Ratgeber rund um Ihr Geld.Wir wollen Menschen befähigen, ihre täglichen Finanzentscheidungenrichtig zu treffen, Fehler zu vermeiden und Geld zu sparen. Hierfürrecherchieren und analysieren die Finanztip-Experten ausschließlichim Interesse des Verbrauchers und bieten praktischeHandlungsempfehlungen. Aktuell gibt es auf der Finanztip-Website mehrals 1.200 aktuelle Ratgeber zu den unterschiedlichsten Themen. Kernunseres kostenlosen Angebots ist der wöchentlicheFinanztip-Newsletter mit mehr als 450.000 Abonnenten. Darinbeleuchten Chefredakteur Hermann-Josef Tenhagen und dasFinanztip-Team alle Themen, die für Verbraucher aktuell wichtig sind:von Geldanlage, Versicherung und Kredit über Energie, Medien undMobilität bis hin zu Reise, Recht und Steuern. Darüber hinaus könnensich Verbraucher in der großen Finanztip-Community mit den Expertenund anderen Verbrauchern austauschen.Täglich neue Tipps auf Facebook (https://www.facebook.com/Finanztip),Twitter (https://twitter.com/Finanztip),Xing (https://www.xing.com/news/pages/finanztip-496) und imFinanztip-Feed (http://www.finanztip.de/feed).Pressekontakt:Marcus DrostFinanztip Verbraucherinformation gemeinnützige GmbHHasenheide 5410967 BerlinTelefon: 030 / 220 56 09 - 80http://www.finanztip.de/presse/Original-Content von: Finanztip Verbraucherinformation gemeinnützige GmbH, übermittelt durch news aktuell