Alteryx Aktie – Von den Trends künstliche Intelligenz und Cloud profitieren

Von Alteryx (WKN: A2DME9) werden noch nicht alle Leser gehört haben. Laut einer Marktanalyse von Gartner Research ist die US-Firma allerdings ein führender Anbieter von Plattformen für Data Science und maschinelles Lernen. Gegenüber der Konkurrenz hebt sich Alteryx ab, da für die Bedienung keine Programmierkenntnisse notwendig sind.

Laut einer Studie der International Data Corporation (IDC) werden jährlich 60 Mrd. US-Dollar dadurch verschwendet, dass fortgeschrittene Tabellenkalkulationsanwender mindestens 26 Stunden pro Woche mit der Aufbereitung und Analyse von Daten verbringen. Sie verbringen einen erheblichen Teil dieser Zeit mit manuellen, sich wiederholenden Arbeiten, wenn sich die Datensätze ändern.

Das Problem ist noch viel größer

Ich glaube, dass diese Einschätzung eher nur die Spitze des Eisbergs ist. Es gibt noch viel mehr Anwender von Excel, die täglich wiederkehrende Tätigkeiten in dem Programm durchführen und überhaupt keine Ahnung von der korrekten Bedienung haben. Also ich habe nicht nur einen Kollegen mit dem Taschenrechner vor dem Computer beobachtet. Alteryx setzt bei diesem Problem an. Fortgeschrittene Anwender aus den Fachabteilungen können die Prozesse selbst automatisieren. Diese sind nicht zwingend auf die Unterstützung von Mitarbeitern aus der IT angewiesen.

Im vergangenen Oktober hat sich der Firmengründer nach 23 Jahren im Amt aus dem Tagesgeschäft zurückgezogen. Dem neuen externen CEO muss der Wandel zu einem managementgeführten Unternehmen gelingen. Gleichzeitig steht Alteryx vor der Aufgabe, sein Produkt in die Cloud zu transferieren. Zudem musste der Vertriebschef nach einem rassistischen Tweet seinen Posten nach nur wenigen Wochen im Amt wieder räumen. Alle Baustellen sind lösbar, stellen aber nicht zu unterschätzende Herausforderungen dar. Alteryx ist mit einem Verhältnis von Unternehmenswert zu Umsatz von 11 und einem leicht positiven Cashflow auch nicht gerade günstig bewertet.

Lege ich mir Alteryx jetzt ins Depot?

Stefan Waldhauser vom Digital Leaders Fund (WKN: A2H7N2) sieht die aktuelle Situation von Alteryx wie folgt: „Falls der Umbau zur echten Cloud-Company und die Entwicklung zum Data Analytics Marktführer gelingt, dann werden geduldige Aktionäre in ein paar Jahren reich belohnt werden. Die Chancen dazu hat Alteryx mit einer begeisterten Kundenbasis allemal. Die derzeitige Bewertung zu einem Enterprise Value von $ 7–8 Milliarden lässt in einem positiven Szenario jedenfalls genug Raum für künftige Wertsteigerungen. Sollte der neue CEO aber den Rückhalt seiner Mitarbeiter verlieren und scheitern, dann könnte das Unternehmen schweren Zeiten entgegensehen und vom Wettbewerb überholt werden.“

Im Digital Leaders Fund stellt Alteryx nur eine kleine Position dar. Im Echiquier World Next Leaders (WKN: A2QCLZ), in den ich ebenfalls investiert bin, ist das Unternehmen allerdings die größte Position. Daher müsste Alteryx schon zu einem absoluten Schnäppchenpreis zu haben sein, damit ich eine größere Gewichtung aufbaue. Dies ist aktuell allerdings nicht der Fall.

