Alteryx Aktie: Diese Meldung kommt genau zum richtigen Zeitpunkt!

Alteryx, ein Unternehmen aus dem Markt "Anwendungssoftware", notiert aktuell (Stand 08:57 Uhr) mit 71.27 USD nahezu unverändert (-0.04 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist New York.

Unsere Analysten haben Alteryx nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Fundamental: Die Aktie von Alteryx gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als überbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 668,36 insgesamt 350 Prozent höher als der Branchendurchschnitt im Segment "Software", der 148,39 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Sell".

2. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Alteryx-Aktie ein Durchschnitt von 81,45 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 71,27 USD (-12,5 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Dieser beträgt aktuell 73,44 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (-2,95 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Alteryx ergibt, die Aktie erhält eine "Hold"-Bewertung. Alteryx erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.

3. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Alteryx-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 10 "Buy"-, 2 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Buy". In diesem Zeitraum stuften 1 Analysten den Titel als Buy ein, 0 als Hold und 0 als Sell. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (114,18 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 60,21 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 71,27 USD), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Alteryx eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.