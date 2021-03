Alteryx Aktie: Big Data Analytics-Konkurrenten von Palantir!

In einem der am meisten erwarteten Börsengänge des Jahres 2020 ging Palantir Technologies Inc (NYSE:PLTR) im September über eine direkte Notierung an die Börse. Die Aktien von Palantir eröffneten den Handel bei $10 und handeln nun um $25.

Seit dem Börsengang hat sich das Unternehmen zu einem Dauerbrenner bei Einzelhändlern, Cathie Woods ARK Innovation ETF (NASDAQ:ARKK) und Investoren, die nach dem nächsten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung