Altersvorsorge trotz Zinstief und Inflation / Mit Wohnriester hilft der Staat auf dem Weg in eigene vier Wände

München (ots) - Die Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbankund die deutlich gestiegene Inflation erschweren die Altersvorsorge.Denn wer Geld für später zurücklegt, kann nur noch mit geringenZinsen rechnen, muss aber eine spürbare Geldentwertung in Kaufnehmen. Einen Ausweg bietet die Altersvorsorge mit einem eigenen Hausoder einer eigenen Wohnung. Statt von Zinsen profitierenImmobilienfinanzierer im Ruhestand von der ersparten Miete, erklärtdie LBS Bayern. Der Staat unterstützt Menschen auf dem Weg in dieeigenen vier Wände. Die Wohnriester-Förderung kann ihnen Vorteile vonmehreren zehntausend Euro bringen.Jeder förderberechtigte Erwachsene, der Wohnriester nutzt, erhält154 Euro Grundzulage im Jahr vom Staat, erklärt die BayerischeLandesbausparkasse. Das gilt für diejenigen, die Eigenkapital füreine selbstgenutzte Immobilie ansparen, genauso wie für diejenigen,die ihr Darlehen abzahlen. Zusätzlich gibt es für jedes Kind 185 Euround für ab 2008 Geborene sogar jeweils 300 Euro Kinderzulage obendrauf. Eine vierköpfige Familie kann also jedes Jahr über 900 Euroallein an Zulagen erhalten. In vielen Fällen kommen Steuervorteiledazu. Das alles trägt dazu bei, dass der Immobilienkredit schnellerabbezahlt werden kann. So spart man Zinsen und ist früherschuldenfrei. Die geförderten Spar- und Tilgungsbeiträge müssen zwarab dem Renteneintritt versteuert werden. Doch das zahlt sich aus.Denn in der Regel liegt der Steuersatz im Ruhestand weit unter demder Berufstätigkeit. Und die Belastung durch die Miete fällt komplettweg.Mittlerweile können auch Immobilienbesitzer von der Förderungprofitieren, die schon vor 2008 ihr Haus oder ihre Wohnung erworbenhaben - also bevor es Wohnriester überhaupt gab. Bei einerAnschlussfinanzierung können sie nun auch Wohnriester einbinden.Pressekontakt:LBS BayernDominik Müller / Referat UnternehmenskommunikationTel.: 089 / 411 13 - 62 23E-Mail: presse@lbs-bayern.deOriginal-Content von: LBS Bayerische Landesbausparkasse, übermittelt durch news aktuell