Frankfurt am Main (ots) -Die Deutsche Börse veranstaltet über ihre Akademie, die CapitalMarkets Academy, ab 28. Januar 2019 wieder Abendseminare fürPrivatanleger in der Unternehmenszentrale in Eschborn bei Frankfurt."Um im Alter gut abgesichert zu sein, müssen sich die Deutschendringend damit auseinandersetzen, wie sie ihr Geld anlegen", sagt UlfMayer, Leiter der Capital Markets Academy der Deutschen Börse. "2,3Billionen Euro liegen laut der Bundesbank nahezu zinslos auf Giro-und Tagesgeldkonten. Dabei bieten Aktien, zum Beispiel über Fondsoder ETFs, auf lange Sicht deutliche Renditevorteile - gerade imderzeitigen Niedrigzinsumfeld", erklärt Mayer.Vor der Börse scheinen die Deutschen hingegen weiterhin hohenRespekt zu haben. Nur 7,7 Prozent der Bevölkerung sind direkt inAktien investiert. "Das liegt unseres Erachtens vor allem daran, dasssich die breite Öffentlichkeit nicht ausreichend mit dem Themabeschäftigt. Mit der gestiegenen Relevanz der privaten Altersvorsorgesollte sich aber jeder Sparer grundlegendes Finanz- und Börsenwissenaneignen, um informierte Entscheidungen bei der eigenen Geldanlagetreffen zu können", so Mayer.Die Seminarreihe der Deutschen Börse eignet sich für Einsteigersowie für Anleger mit ersten Erfahrungen und startet mit den Themen"Börsenwissen kompakt", "Aktien", "Finanznachrichten verstehen","Börsenpsychologie", "Anlagestrategien" und "Asset Allocation". Imweiteren Verlauf wird vertiefend auf einzelne Wertpapierarten wieETFs, Optionsscheine, Futures und Zertifikate eingegangen. Zudemwerden die Wertpapieranalyse und praxisnahe Einschätzung vonHandelssignalen behandelt. Alle Seminare finden an Werktagen jeweilsvon 17.00 Uhr bis ca. 21.00 Uhr statt.Börsenwissen können Interessierte aber auch online abrufen - zumBeispiel über die Plattform "Digitales Lernen". Damit hat dieDeutsche Börse ein Portal geschaffen, das Einsteigern und Anlegernmit ersten Erfahrungen ganz unabhängig von Ort und Zeit kostenfreiInformationen rund um die Themen Kapitalmarkt und Börse näherbringt.Das Portal besteht aus drei Bereichen: animierte Erklärfilme fürEinsteiger, Video-Vorlesungen mit Börsenexperten und umfangreicheOnline-Lehrgänge zu den an der Börse gehandelten Wertpapieren wieAktien, ETFs oder strukturierte Produkte. Wer bei den Lernvideos gutaufgepasst hat, kann sein Wissen anschließend beim Quiz "Vom Sparerzum Aktionär" unter Beweis stellen und an einer Verlosung teilnehmen.Zu gewinnen gibt es die Teilnahme an zwei Seminaren aus der Reihe"Ihr Weg zur Börse" der Capital Markets Academy.Weitere Informationen zu den Seminaren "Ihr Weg zur Börse" sindunter www.deutsche-boerse.com/seminare zu finden. Das Online-Portal"Capital Markets Academy - Digitales Lernen" ist unterwww.deutsche-boerse.com/digitales-lernen zu erreichen.Ansprechpartner für die MedienCarola DürerTel.: +49-(0) 69-2 11-1 47 39media-relations@deutsche-boerse.comOriginal-Content von: Deutsche Börse AG, übermittelt durch news aktuell