Altersvorsorge in Deutschland: Frauen sorgen früher vor

Hannover (ots) -- Daten der Swiss Life-Vertriebe zeigen: Frauen sorgen seltenerfür ihre Zukunft vor als Männer- Aber: Frauen beginnen früher mit der Altersvorsorge als vor zehnJahrenEgal, ob es sich um eine betriebliche Altersvorsorge, eine privateRentenversicherung, eine Einkommenssicherung handelt, oder ob es umein Investment geht, Frauen sorgen seltener für ihre Zukunft vor alsMänner. Das geht aus einer aktuellen Auswertung hervor, für die SwissLife die Daten ihrer rund 1,2 Millionen Finanzberatungskunden inDeutschland zugrunde gelegt hat.Während 30 Prozent der Kundinnen ihre Arbeitskraft über eineVersicherungslösung absichern, tun dies 36 Prozent der männlichenKunden. Bei Investmentprodukten beträgt die Differenz zwischen denGeschlechtern drei Prozentpunkte. Bei der privaten Rentenversicherunghingegen lediglich einen Prozentpunkt. Eine Ausnahme von der Regelgibt es: Frauen riestern häufiger als Männer. Diese Trends geltenunabhängig davon, ob sich Frauen und Männer in einem angestellten,selbstständigen oder in gar keinem Arbeitsverhältnis befinden. "DieRente ist ein Spiegel des Arbeitslebens. Frauen haben oft längerePausen in ihren Erwerbsbiografien, gehen häufigerTeilzeitbeschäftigungen nach und verdienen oft weniger als Männer.Umso wichtiger ist eine private Vorsorge. Leider bestätigen unsereDaten, dass Frauen immer noch seltener vorsorgen als Männer", sagtJörg Arnold, CEO von Swiss Life Deutschland.Frauen werden jünger in Sachen AltersvorsorgeDer Blick in die Daten-Historie zeigt jedoch eine erfreulicheEntwicklung. Lag das Durchschnittsalter der weiblichen Kunden im Jahr2009 beim Abschluss eines Altersvorsorgeproduktes noch bei 34 Jahren,schlossen die Kundinnen zehn Jahre später diese Produkte im Alter von31,5 Jahren wesentlich früher ab. Die größte Veränderung zeigt sichbei der privaten Rentenversicherung. Während das Durchschnittsalter2009 bei 37 Jahren lag, entschieden sich Frauen 2018 bereits im Altervon durchschnittlich 32 Jahren für diese Form der Vorsorge. Auch beiInvestments ist dieser Trend zu beobachten: Kundinnen setzten 2018drei Jahre früher auf Aktien als Teil ihrer Anlagestrategie als zehnJahre davor."Wenngleich Frauen immer noch seltener für die Zukunft vorsorgenals Männer, nehmen Sie heute das Zepter für ein selbstbestimmtesLeben früher in die Hand. Das ist eine gute Botschaft, denn gerade injungen Jahren wird der Grundstock für finanzielle Unabhängigkeitgelegt", kommentiert Arnold.Grund dafür kann sein, dass Menschen mittlerweile stärker bewusstwird, früh privat vorzusorgen. Das Ziel der Swiss Life-Vertriebe istes, insbesondere junge Menschen auf die Wichtigkeit der Vorsorgehinzuweisen. "Das Durchschnittsalter unserer Finanzberater liegt bei35 Jahren. Unsere Berater sind damit im Schnitt zwanzig Jahre jüngerals der Branchendurchschnitt. So können wir uns noch besser in dieindividuelle Lebenssituation von jüngeren Menschen hineinversetzen",berichtet Arnold. Im gesamten vergangenen Jahr hat Swiss Life rund80.000 Neukunden gewinnen können, viele von ihnen zählen zurGeneration der Millennials. "Das zeigt uns, dass junge Menschen auchin Zeiten der Digitalisierung Wert auf eine persönlicheFinanzberatung legen und sehr wohl für Themen wie Altersvorsorge zubegeistern sind", so Arnold weiter.Bei Immobilien und Einkommenssicherung sorgen Frauen früher vorals MännerZwar sind Kundinnen bei Abschluss von vielen Vorsorgeproduktenimmer noch im Schnitt jeweils etwa ein halbes bis ein Jahr älter alsmännliche Kunden, aber sie haben sich in drei Kategorien kleineVorsprünge verschafft: Frauen erwerben eine Immobilie alsKapitalanlage im Durchschnitt mit 36,4 Jahren, während Männer eineInvestition erst mit 37,1 Jahren tätigen. Auch bei Versicherungenrund um die Einkommenssicherung sind Frauen etwas früher dran (30,7Jahre/31,1 Jahre). Beim Bausparen fällt der Altersunterschied mit 0,4Jahren zu Gunsten der Frauen aus.Der Vorsorge-Report basiert auf dem Vorsorgeverhalten derinsgesamt 1,2 Millionen Privatkunden, die von den zu Swiss LifeDeutschland gehörenden Finanzvertrieben Swiss Life Select, tecis,HORBACH und Proventus beraten werden. Die Finanzberatung verfolgteine ganzheitliche Kundenberatung nach dem sogenanntenBest-Select-Prinzip. Demnach erhalten Verbraucher von ihrempersönlichen Finanzberater je nach individueller Lebenslage einebedarfsgerechte Vorsorgestrategie auf Basis von über 250Produktpartnern in den Bereichen Versicherung, Investment undVorsorge.Über Swiss Life DeutschlandSwiss Life Deutschland ist ein führender Anbieter von Finanz- undVorsorgelösungen. Mit unseren qualifizierten Beraterinnen undBeratern sowie unseren vielfach ausgezeichneten Produkten sind wirein Qualitätsanbieter im deutschen Markt.Unter der Marke Swiss Life stehen Privat- und Firmenkundenflexible Versicherungsprodukte und Dienstleistungen in den BereichenVorsorge und Sicherheit zur Verfügung. Kernkompetenzen sind dabei dieArbeitskraftabsicherung, die betriebliche Altersversorgung undmoderne Garantiekonzepte. Der Vertrieb erfolgt über dieZusammenarbeit mit Maklern, Mehrfachagenten, Finanzdienstleistern undBanken. Die 1866 gegründete deutsche Niederlassung von Swiss Life hatihren Sitz in Garching bei München und beschäftigt einschließlichTochtergesellschaften rund 950 Mitarbeiter.Die Marken Swiss Life Select, tecis, HORBACH und Proventus stehenfür ganzheitliche und individuelle Finanzberatung. Kunden erhaltendank des Best-Select-Beratungsansatzes eine fundierte Auswahlpassender Lösungen von ausgewählten Produktpartnern in den BereichenAltersvorsorge, persönliche Absicherung, Vermögensplanung undFinanzierung. Für die Sicherheit und finanzielle Unabhängigkeit derKunden engagieren sich deutschlandweit rund 3.800 Berater. Mit derVertriebs-Serviceplattform Swiss Compare entlastet Swiss LifeDeutschland kleine und mittlere Finanzvertriebe und hilft ihnendabei, sich unter ihrer bestehenden Marke zukunftssicher aufzustellenund sich auf die Kundenberatung zu konzentrieren. Hauptsitz für dieFinanzberatungsunternehmen mit rund 850 Mitarbeitern ist Hannover.