Altersvorsorge: Deutschland bei den Faktoren Angemessenheit und Integrität gut platziert (FOTO)

Frankfurt (ots) -Im Vergleich von 37 Altersvorsorgesystemen weltweit belegtDeutschland in der Gesamtbewertung Rang 13 (66.1 Punkte). Im Indexerreichen die Niederlande und Dänemark A-Noten (81.0 und 80.3 Punkte)und sind damit am besten auf die Herausforderungen der älterwerdenden Bevölkerung vorbereitet. Dies sind die Ergebnisse desMelbourne Mercer Global Pension Index (MMGPI), der in diesem Jahr zumelften Mal erschienen ist und fast zwei Drittel der Weltbevölkerungabdeckt.Die Studie verdeutlicht das breite Spektrum und die Vielfalt derweltweiten Rentensysteme und zeigt, dass selbst die besten Systemeder Welt Mängel aufweisen. In diesem Jahr wurden die Philippinen,Thailand und die Türkei neu in den Index aufgenommen.Teilnahmequote an der betrieblichen Altersvorsorge sollte erhöhtwerdenIn der Gesamtbewertung liegt Deutschland bei 66.1 Punkten (2018:66.8 Punkte). Beim Sub-Index Angemessenheit erreicht Deutschland 78.3Punkte (2018: 79.9 Punkte), beim Faktor Integrität 76.4 Punkte (2018:76.6 Punkte).Beim Sub-Index Nachhaltigkeit liegt Deutschland mit 44.9 Punktenunter dem Durchschnitt. Dieser Sub-Index untersucht anhand mehrererIndikatoren, ob das gegenwärtige Rentensystem in Zukunftaufrechterhalten werden kann."Die diesjährige Studie zeigt, dass das Altersvorsorgesystem inDeutschland bei den Faktoren Angemessenheit und Integrität stabilist. Im Hinblick auf die Nachhaltigkeit muss es allerdings verbessertwerden. Unser Rentensystem muss nachhaltig gestärkt werden und dazugehört neben einer soliden Finanzierung auch, dass dieflächendeckende Verbreitung der betrieblichen Altersversorgung -gerade im Niedriglohnsektor - forciert wird", erklärt Achim Lüder,CEO Mercer Deutschland. "Das Betriebsrentenstärkungsgesetz ist bisherweitgehend wirkungslos geblieben. Das Ziel des Gesetzes ist es, dieTeilnahmequoten an der betrieblichen Altersvorsorge zu erhöhen. Hiersind insbesondere die Tarifparteien gefordert, die Voraussetzungenzur Einführung von Sozialpartnermodellen zu schaffen. Daneben sindaber auch die Unternehmen aufgefordert, die betrieblicheAltersvorsorge als einen zentralen Benefit attraktiver zu machen.Mitarbeitergruppen in den Organisationen sind heutzutage nicht mehrhomogen. Daher sind flexible und individualisierbare Lösungenwichtig. Diese müssen zielgruppengerecht gestaltet sein und dieInformationen zur Altersvorsorge eines Arbeitnehmers verständlich, inEchtzeit, über digitale Portale und auf gängigen Devices zugänglichmachen. Dann wird auch der Wert dieses Benefits deutlich", so Lüderweiter.Weitere Empfehlungen, die sich aus den Studienergebnissen fürDeutschland ergeben:- Ergänzung des umlagefinanzierten Systems durch kapitalgedeckteModelle- Anhebung der Mindestrenten für Niedriglohn-Rentner- Weitere Erhöhung der Erwerbsquote älterer Arbeitnehmer- Verbesserung der Kommunikation an die Leistungsempfänger- Erhöhung der Teilnahmequoten in der betrieblichenAltersversorgungMit steigendem Pensionsvermögen wächst die Bereitschaft zurSchuldenaufnahmeDer MMGPI ist die erste internationale Studie, die den sogenannten"Vermögenseffekt" dokumentiert. Dr. David Knox, Autor der Studie undSenior Partner bei Mercer in Australien, erklärt, dass sichVerbraucher mit steigendem Pensionsvermögen finanziell sichererfühlen und daher bereits vor der Pensionierung Kredite aufnehmen, umihren derzeitigen und zukünftigen Lebensstandard zu verbessern.Jedes Rentensystem weist eine Reihe von Besonderheiten auf. DerMMGPI macht jedoch deutlich, dass es Herausforderungen gibt, die alleRegionen betreffen. "Die Systeme auf der ganzen Welt sind mit einersteigenden Lebenserwartung und einem zunehmenden Druck auf dieöffentlichen Mittel zur Unterstützung der Gesundheit und desWohlergehens älterer Menschen konfrontiert. Daher ist esunerlässlich, dass politische Entscheidungsträger die Stärken undSchwächen der Rentensysteme analysieren, um langfristige Sicherheitfür die Rentner der Zukunft zu erzielen", betont Dr. Knox.Melbourne Mercer Global Pension Index nach ZahlenDie Niederlande erreichten den höchsten Indexwert (81.0) und lagenbei 10 der letzten 11 MMGPI-Studien stets auf Platz eins oder zwei.Thailand weist den niedrigsten Indexwert (39.4) auf. Beim Sub-IndexAngemessenheit liegt Irland mit 81.5 Punkten auf Platz 1, Dänemarkerreicht mit 82.0 Punkten beim Index Nachhaltigkeit den höchsten Wertund Finnland führt mit 92.3 Punkten bei Integrität. Auf dem jeweilsletzten Platz liegen Thailand bei der Angemessenheit (35.8), Italienbei Nachhaltigkeit (19.0) und die Philippinen bei Integrität (34.7).Nachhaltigkeit ist nach wie vor eine Schwäche vieler RentensystemeDer Subindex für Nachhaltigkeit zeigt auch in diesem Jahr dieSchwäche der Systeme auf. Insbesondere das Nachhaltigkeitsproblemvieler südamerikanischer und asiatischer Systeme wurde mit einemdurchschnittlichen Nachhaltigkeitsgrad von D bestätigt. Obwohl Chileeinen starken Wert von 71.7 erreicht, erzielten Brasilien undArgentinien nur 27.7 bzw. 31.9 Punkte. Ähnlich verhält es sich inAsien. Hier liegt Singapur bei 59.7 Punkten, Japan hingegen nur bei32.2. Dieses Problem ist jedoch nicht nur auf Schwellenländerbeschränkt. Viele europäische Volkswirtschaften stehen unterähnlichem Druck. Obwohl Dänemark mit 82.0 die höchste Punktzahl fürden Nachhaltigkeits-Subindex erzielt, liegen Italien und Österreichnur bei 19.0 bzw. 22.9 Punkten.Während einige Faktoren, die zum Nachhaltigkeitswert beitragen,schwer zu ändern sind, können andere beeinflusst werden, um dielangfristige Wirksamkeit eines Rentensystems zu stärken. Hierzu zähltdie Förderung eines höheren Sparniveaus für die Zukunft, dieschrittweise Anhebung des gesetzlichen Rentenalters und dieBefähigung der Menschen, etwas länger zu arbeiten."Obwohl bei einigen Systemen immer noch Benefits-Systeme vonBedeutung sind, die auf leistungsorientierten Anlagestrategienbasieren, spielen beitragsorientierte Pläne eine immer wichtigereRolle für die Altersvorsorge. Die Maximierung der risikobereinigtenAnlagerenditen für beitragsorientierte Pensionspläne durch dieDiversifizierung der gehaltenen Vermögenswerte ist entscheidend",betont Professor Deep Kapur, Direktor des Monash Centre for FinancialStudies."Es ist wichtig, dass die staatliche Rente bzw. das Rentenalter imEinklang stehen mit der steigenden Lebenserwartung der Bevölkerung -dies ist ein Schritt, den einige Regierungen bereits unternommenhaben. Denn nur so können die Kosten für öffentlich finanzierteRentenleistungen gesenkt werden", so Kapur weiter.Einen Link zum Download des vollständigen Studienberichts sowieder Infografik mit der Gesamtübersicht des Rankings finden Sie aufunserer Website:http://ots.de/sKVtdEÜber den Melbourne Mercer Global Pension Index (Global PensionIndex)Der MMGPI, unterstützt von der viktorianischen RegierungAustraliens, ist ein gemeinsames Forschungsprojekt von Mercer und demMonash Centre for Financial Studies (MCFS) - einem Forschungszentrummit Sitz an der Monash Business School. Der Index verwendet dengewichteten Durchschnitt der Sub-Indizes Angemessenheit,Nachhaltigkeit und Integrität, um jedes Rentensystem anhand von mehrals 40 Indikatoren zu messen. Jedes Land wird auf einer Skala von 0bis 100 bewertet.- Der Sub-Index Angemessenheit untersucht die derzeit gewährtenVersorgungsleistungen und einige wichtige Gestaltungsmerkmale,wie beispielsweise Versorgungsniveau, steuerliche Anreize,Gestaltung der Altersversorgungsmodelle und Sparquote privaterHaushalte. Der Sub-Index Angemessenheit wird als wichtigsterIndex mit 40 Prozent gewichtet.- Der Sub-Index Nachhaltigkeit untersucht anhand mehrererIndikatoren, ob das gegenwärtige System in Zukunftaufrechterhalten werden kann. Bei diesem Sub-Index spielenFaktoren wie zum Beispiel Rückdeckung, Finanzierung, Demografie,Staatsverschuldung und das von der Weltbank gemessene realeWirtschaftswachstum eine Rolle. Dieser Sub-Index wird mit 35Prozent gewichtet.- Der Sub-Index Integrität konzentriert sich auf den Bereich derPrivatvorsorge und untersucht anhand verschiedener Indikatoren,wie "vertrauenswürdig" und beständig das Vorsorgesystem ist.Hier spielen staatliche Aufsicht, Governance, Risikosteuerungund Kommunikation eine entscheidende Rolle bei der Beurteilung.Die Gewichtung liegt bei 25 Prozent.Über das Monash Centre for Financial StudiesAls Forschungszentrum der Monash Business School an der MonashUniversity, Australien, bringt das MCFS akademische Präzision in dieErforschung von Fragen ein, die von praktischer Relevanz für dieFinanzindustrie sind. Darüber hinaus fördert das MCFS durch seineEngagement-Programme den Wissensaustausch zwischen Wissenschaftlernund Praktikern. Die Forschungsagenda des Zentrums ist breit angelegt,konzentriert sich aber derzeit auf Themen, die für dieVermögensverwaltungsbranche relevant sind, einschließlichAltersvorsorge, nachhaltige Finanzierung und technologischeEinflüsse.Über Mercer (www.mercer.com)Mercer bietet Beratung und digitale Lösungen, die Unternehmendabei helfen, die Anforderungen in den Bereichen Gesundheit,Wohlstand und Karriere in einer sich wandelnden Arbeitswelt zuerfüllen. Mit mehr als 25.000 Mitarbeitern in 44 Ländern ist Mercerin über 130 Ländern tätig. Mercer ist ein Tochterunternehmen derMarsh & McLennan Companies (NYSE: MMC), dem weltweit führendenAnbieter von professionellen Dienstleistungen zu den Themen Risiko,Strategie und HR. Mit einem Jahresumsatz von knapp 17 Mrd. USD undmit 76.000 Mitarbeitern weltweit hilft Marsh & McLennan Companiesseinen Kunden dabei, in einem immer dynamischeren und komplexerenUmfeld erfolgreich zu agieren. 