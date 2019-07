Altersvorsorge:5 Gewohnheiten von Millionären, die man als Investor haben sollte

Ich fand es immer bizarr, dass wir in der Schule eine ganze Menge Dinge lernen, meisten von uns realistischerweise nie im wirklichen Leben benutzen werden…. nie…. Gleichzeitig vernachlässigt das Bildungssystem oft grundlegende Themen aus der Praxis, wie z. B. das Geldmanagement. das ist ein wesentliches Thema, das fast jeder von uns braucht, um Grundkenntnisse zu haben, aber es wird nur sehr selten gelehrtsie fragen sich, warum Menschen mit minimalen Ersparnissen das Rentenalter erreichen?

Wenn Sie das Gefühl haben, dass es ihnen/dir an finanzieller Intelligenz fehlt, verzweifeln Sie nicht. Heute betrachte ich fünf Gewohnheiten der in hohem Grade – wirkungsvolle die Investoren, die ihnen/dir helfen konnten, in obere finanzielle Form zu erhalten und mit einem großen Sparungtopf möglicherweise sich zurückzuziehen.

Weniger ausgeben als Sie verdienen

Hier fängt alles an. Wenn Sie mehr ausgeben, als Sie verdienen, können Sie nie finanzielle Unabhängigkeit erreichen. Es ist eine Abwärtsspirale. Sachen auf einer Kreditkarte zu kaufen und Zinsen auf der Schuld zu zahlen kann hässlich schnell erhalten. Es ist kein guter Ort, um finanziell zu sein und kann zu hohem Stress führen. Seien Sie also diszipliniert und Stell direr, dass Sie weniger ausgeben, als Sie verdienen.

Erst sparen, dann ausgeben

Der einfachste Weg, um Geld zu sparen, ist zweifellos, sich selbst zu bezahlen. Mit anderen Worten, sobald Sie Ihren Gehaltsscheck erhalten haben, weisen Sie einen Betrag den Einsparungen zu, bevor du dir Ihre Ausgaben ansehen. Selbst wenn es gerade eine kleine Menge wie £50 ein Monat ist, ist das besser als nichts. Es wird sich mit der Zeit summieren und du wirst es wahrscheinlich nicht verpassen.

Notfallfonds

Sobald Sie Geld beiseite legen, ist das erste, was zu tun ist, einen “Notfallfonds” aufzubauen. das ist Geld, das leicht zugänglich ist und für Notfälle wie unerwartete Rechnungen oder eine unglückliche Situation wie den Verlust des Arbeitsplatzes verwendet werden kann. Im Idealfall sollten es etwa drei Monatslöhne sein. Zu wissen, dass Sie leicht etwas wie eine unerwartete medizinische Rechnung oder eine dringende Hausreparatur abdecken können, wird ihnen/dir große Sicherheit geben.

Legen Sie eine Vermögenswert-Zuteilung fest

Sobald Ihr Notfallfonds eingerichtet ist, ist es an der Zeit, Ihr Geld für die Zukunft zu investieren. Auf diese Weise haben Sie bis zum Erreichen des Rentenalters genügend Ersparnisse, um bequem zu leben.

Einer der ersten Schritte dabei ist die Beurteilung der Risikotoleranz und die Entwicklung einer Vermögenswert Allocation. Für den Laien bedeutet dies, herauszufinden, wie komfortabel Sie mit dem Risiko umgehen (Ihre Anlagen schwanken im Wert) und wie viel Prozent Ihres Geldes Sie in verschiedenen Vermögenswerten wie Aktien und Anleihen anlegen möchten.

Wenn Sie unsicher sind, scheuen du dir nicht, mit einem Experten zu sprechen. Schließlich geht es hier um Ihre Zukunft. Es ist sehr wichtig, diesen Schritt richtig zu machen, da Ihre VermögensZuteilung im Laufe der Zeit einen großen Einfluss auf Ihr Vermögen haben kann.

Steuern minimieren

Schließlich, wenn Sie investieren, wollen du direrstellen, dass Sie die Steuern minimieren. schau dir dazu steueroptimierte Produkte wie das ISA an. Bei dieser Kontoart sind Ihre Gewinne steuerfrei. Eine minimale Steuer auf die Investitionen kann sich auf lange Sicht stark auf Ihr Vermögen auswirken.

Wenn Ihre finanziellen Gewohnheiten in der Vergangenheit schlecht waren, könnte es Zeit für eine Überholung sein. Implementieren Sie die oben genannten finanziellen Gewohnheiten und Sie geben sich eine große Chance, finanzielle Freiheit zu erreichen.

Dieser Artikel wurde von Edward Sheldon auf Englisch verfasst und am 12.05.2018 auf Fool.co.uk veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Motley Fool Deutschland 2019