Altersgerechtes Wohnen: 85 % aller Seniorenhaushalte hatten 2018 keinen stufenlosen Zugang zur Wohnung

Wiesbaden (ots) - Mehr als jede fünfte Person in Deutschland gehört zurGeneration 65 plus. Vor dem Hintergrund einer alternden Bevölkerung gewinnt auchdas barrierearme und somit altersgerechte Wohnen an Bedeutung. Wie dasStatistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, hatten 85 % aller Seniorenhaushalte(Haushalte mit Personen im Alter ab 65 Jahren) im Jahr 2018 keinen stufenlosenZugang zur Wohnung.Neben nicht vorhandenen Stufen oder Schwellen tragen auch ausreichend breiteTüren und ausreichend breite Flure zu einem barrierereduzierten Zugang zurWohnung bei. Im Durchschnitt erfüllte 2018 nur jede zehnte Wohnung inDeutschland - unabhängig vom Alter der Bewohnerinnen und Bewohner - alle dreigenannten Kriterien. Je nach Baujahr des Gebäudes gibt es hier großeUnterschiede. In neueren Gebäuden ab dem Baujahr 2011 besaßen 44 % der Wohnungensowohl stufenlose Zugänge zur Wohnung als auch ausreichend breite Türen undFlure. In bis 1948 errichteten Altbauten lag der Anteil der Wohnungen mit einembarrierearmen Zugang dagegen nur bei 5 %.Im Hinblick auf die Bewegungsfreiheit innerhalb der Wohnungen zeichnen dieErgebnisse der amtlichen Statistik ein Bild mit vielen Hindernissen: Nur 2 % derWohnungen erfüllten alle Merkmale eines barrierearmen Wohnens - das heißt, sieboten genügend Raum in Küche und Bad, besaßen ausreichend breite Wohnungs- undRaumtüren sowie Flure, einen ebenerdigen Einstieg zur Dusche und hatten keineStufen und Schwellen, die die Bewegungsfreiheit einschränken. Auch hier sind dieUnterschiede zwischen Alt- und Neubauten groß: 1 % der Wohnungen in Gebäuden mitBaujahr bis 1948 sind nach den genannten Kriterien komplett barrerierereduziert,bei einem Baujahr ab 2011 lag der Anteil der Wohnungen bei 18 %.Im Jahr 2018 hat das Statistische Bundesamt im Zusatzprogramm "Wohnen" desMikrozensus erstmals bundesweit Daten zu Barrieren beim Zugang zur Wohnung undBarrieren innerhalb der Wohnung erhoben.Methodischer Hinweis: Barrierereduktion bedeutet an dieser Stelle nichtBarrierefreiheit. Denn die Angaben beruhen auf Selbsteinschätzungen desbefragten Haushalts (ggf. mit Unterstützung der Erhebungsbeauftragen) undstellen damit keine exakte Messung der Baunorm dar.Weitere Informationen:- Gemeinschaftsveröffentlichung "Wohnen in Deutschland.Zusatzprogramm des Mikrozensus 2018" der Statistischen Ämter desBundes und der Länder"Die vollständige Zahl der Woche sowie weitere Informationen und Funktionen sindim Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unter https://www.destatis.dezu finden.