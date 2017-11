Altersgerechte Türen: 90 Zentimeter breit

Baierbrunn (ots) - Beim altersgerechten Umbau von Wohnungensollten Türen nicht nur unbedingt schwellenfrei werden - sondern auchbreit genug. Sonst ist mit Rollator oder Rollstuhl kein Durchkommen.Professor Gerhard Loeschcke aus Karlsruhe, Architekt und Obmann desNormen-Ausschusses für den barrierefreien Neubau, rät imGesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" zu mindestens 90 Zentimetern.Zum Vergleich: Türen aus den 60er- und 70er-Jahren sind in der Regelnur 76 Zentimeter breit. Ausführliche Informationen überbarrierefreien Umbau und finanzielle Unterstützung vom Staat findenLeser in der aktuellen "Apotheken Umschau".Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 11/2017 A liegt in denmeisten Apotheken aus und wird ohne Zuzahlung zur Gesundheitsberatungan Kunden abgegeben.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Apotheken Umschau, übermittelt durch news aktuell