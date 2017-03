Altersgerecht im eigenen Zuhause leben

Hamburg (ots) - Mit dem Alter kommt die Weisheit und manchmal auchkörperliche Probleme, die das Leben beeinträchtigen. DamitImmobilienbesitzer auch in hohen Lebensjahren ohne Schwierigkeiten inihren eigenen vier Wänden wohnen bleiben können, lohnt sich oftmalseine Investition in Baumaßnahmen zur Verbesserung derAlltagsbewältigung. Da solche Vorhaben meistens mit größeren Ausgabenverbunden sind, bieten einige Kreditinstitutionen finanzielle Hilfenan, um barrierefreies Leben auch im Alter zu ermöglichen.Finanzielle Hilfen bei den BaumaßnahmenWeil das Durchschnittsalter der deutschen Bevölkerung immer weitersteigt, gerät altersgerechtes Wohnen immer mehr in dengesellschaftlichen Fokus. Uneingeschränktes Bewegen in der eigenenImmobilie erfordert in vielen Fällen bestimmte An- und Umbauten sowiedas Umsetzen individueller Ansprüche. "Bei Pflegebedürftigkeitübernimmt die Pflegeversicherung einen bestimmten Prozentsatz desfinanziellen Aufwands. Der Zuschuss beträgt bis zu 4.000 Euro proMaßnahme", erklärt Stephan Scharfenorth, Geschäftsführer desBaufinanzierungsportals Baufi24.de (https://www.baufi24.de/).Altersgerecht Umbauen mit KfWFalls keine Ansprüche auf Pflegezuschüsse bestehen, bieten vieleBanken attraktive Finanzierungsmöglichkeiten an. Das Förderprogramm159 "Altersgerechtes Umbauen" der KfW richtet sich beispielsweisenicht nur an Ältere, sondern auch an Behinderte, sowie an Familienmit Kindern, die ihre Wohnqualität verbessern möchten. Unabhängig vomAlter unterstützt das Projekt mit einem effektiven Jahreszins von0,75 Prozent und einem Kreditbetrag von bis zu 50.000 Euro proWohneinheit. "Dabei handelt es sich um Maßnahmen zurBarrierereduzierung, Einbruchsschutz oder dem Kauf bereits umgebautenWohnraums", so Scharfenorth weiter.Auch die steigende Zahl von Mehrgenerationenhäusern sorgt fürhäufige und zusätzliche Anpassungsmaßnahmen im Haushalt. Eineuneingeschränkte Wohnsituation hilft allen Mitbewohnern im Haushalt,sich gegenseitig zu unterstützen. Interessierte informieren sichunter https://www.baufi24.de/, um nähere Inhalte zur Finanzierung vonAn- und Umbauten zu bekommen. Eine ausführlichere Themenvorstellungentnehmen Neugierige dem eBook "Wohnen und Leben im Alter"(http://ots.de/A9Tjj).Über Baufi24Baufi24.de ist mit mehr als drei Millionen Besuchern pro Jahreines der bekanntesten Webportale für private Baufinanzierungen.Zukünftige Hausbesitzer bekommen hier weitreichende Informationenrund um das Thema Baufinanzierung und Immobilienkauf/-bau zurVerfügung gestellt. In seinem Leistungsportfolio vergleicht dasUnternehmen die Angebote von mehr als 300 Banken. Mehr als 1.000zertifizierte Berater stehen den Kunden in einem Partnernetzwerk mitBeratung und Expertise zur Seite. Weitere Informationen unterhttps://www.baufi24.de/Pressekontakt:Unternehmenskontakt: Baufi24 GmbH Stephan Scharfenorth, Tel. +49 (0)800 808 4000 E-Mail: redaktion@baufi24.dePressekontakt: Hasenclever Strategy, Walter Hasenclever, Tel: +49 42142 76 37 39, Mobil: +49 171 493 57 83, E-Mail:wh@hasencleverstrategy.deOriginal-Content von: Baufi24 GmbH, übermittelt durch news aktuell