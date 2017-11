Altersdiabetes ist ein Männerproblem / Männer ab 40 leiden besonders häufig unter Diabetes-Typ 2

Bremen (ots) - Männer erkranken ab dem 40. Lebensjahr zunehmendhäufiger an Diabetes als Frauen. Das zeigt eine aktuelle Analyse vonAbrechnungsdaten der hkk Krankenkasse aus Anlass desWeltdiabetestages am 14. November. Demnach ist der Unterschied ab dem65. Lebensjahr besonders groß. Während in dieser Altersklasse 13,3Prozent der Männer betroffen sind, sind es bei den Frauen lediglich9,1 Prozent.hkk Präventionsexperte Dr. Wolfgang Ritter appelliert daherbesonders an Männer, ihren Blutzuckerspiegel bereits ab dem 35.Lebensjahr alle zwei Jahre im Rahmen der Untersuchung "Check up 35"ihrer Stoffwechsel- und Herz-Kreislaufsituation überprüfen lassen, umso frühzeitig einer Diabeteserkrankung vorbeugen zu können.Ernährung und Lebensstil entscheidendDer Bereichsleiter Versorgungsmanagement, Dr. Cornelius Erbe:"Nach dem heutigen Wissensstand sind für eine erfolgreiche Vorbeugungvon Typ 2-Diabetes insbesondere Ernährung und Lebensstilentscheidend. Neben der Vermeidung von Übergewicht ist vor allemregelmäßige Bewegung von großer Bedeutung." Beruflicher Ruhestandbedeute nicht, dass man sich auch körperlich zur Ruhe setzen solle.Im Gegenteil: "Die gewonnene Zeit sollte so viel wie möglich fürkörperliche Aktivitäten genutzt werden", so Erbe.Krankheit mit zahlreichen FolgenTyp 2-Diabetes ist eine weit verbreitete chronischeStoffwechselerkrankung, deren Hauptmerkmal die gestörte Regulierungdes Blutzuckerspiegels ist. Folge ist eine chronisch erhöhteBlutzuckerkonzentration, die unbehandelt zu Schäden an Blutgefäßenund Nerven führen kann. Damit steigt auch die Wahrscheinlichkeit fürBegleit- und Folgeerkrankungen wie Herzinfarkt, Schlaganfall,Nierenfunktionsstörungen, Schädigungen der Netzhaut und dasdiabetische Fußsyndrom.Je älter, desto höher das Diabetes-RisikoDie Wahrscheinlichkeit, an Typ 2-Diabetes zu erkranken, nimmt beiMännern wie Frauen grundsätzlich mit dem Lebensalter zu (sieheGrafik). Die repräsentative Studie zur Gesundheit Erwachsener inDeutschland (DEGS 1) bestätigt dieses Ergebnis. Liegt die Prävalenzbei den unter 50- Jährigen bei weniger als 5 Prozent, steigt sie inder Altersgruppe der 60- bis 69- Jährigen bereits auf 13,8 Prozent.Über die hkk Krankenkasse (Handelskrankenkasse):Die hkk zählt mit mehr als 570.000 Versicherten (davon mehr als430.000 beitragszahlende Mitglieder), 27 Geschäftsstellen und 2.100Servicepunkten zu den großen gesetzlichen Krankenkassen. 2016 betrugihr Wachstum mehr als 100.000 Kunden. Ihr stabiler Zusatzbeitrag von0,59 Prozent (Ge-samtbeitrag 15,19 Prozent) macht sie seit Jahren zurgünstigsten deutschlandweit wählbaren Krankenkasse. hkk-Kunden könnenim Vergleich zum Kassendurchschnitt - abhängig von ihrem Einkommen -bis zu 266 Euro jährlich sparen; gegenüber einer Kasse mit 1,7Prozent Zusatzbeitrag sogar bis zu 579 Euro. Auch die Extraleistungenübertreffen den Branchendurchschnitt: Unter anderem erstattet die hkkzusätzliche Leistungen im Wert von über 1.000 Euro je Versichertenund Jahr in den Bereichen Naturmedizin, Vorsorge und beiSchwangerschaft. Ergänzend fördert das hkk-BonusprogrammGesundheitsaktivitäten mit bis zu 250 Euro jährlich. Für einenweiterführenden Gesundheitsschutz erhalten hkk-Kunden privateZusatzangebote der LVM-Versicherung zu Sonderkonditionen. DieVerwaltungskosten der hkk liegen etwa 20 Prozent unter demBranchendurchschnitt. Rund 900 Mitarbeiter(innen) betreuen einAusgabenvolumen von mehr als 1,3 Mrd. Euro.Pressekontakt:Ansprechpartner für die Presse:hkk Krankenkasse (Handelskrankenkasse), Martinistr. 26, 28195 BremenHolm Ay Tel.: 0421.3655 1000Ilja Mertens Tel.: 0421.3655 3177Maike Kromminga Tel.: 0421.3655 3147E-Mail: presse@hkk.de; Internet: www.hkk.deOriginal-Content von: hkk Krankenkasse, übermittelt durch news aktuell