Altersarmut von Frauen durch häusliche Pflege / Sozialverband SoVD veröffentlicht Gutachten (FOTO)

Berlin (ots) -Nach Schätzungen des SoVD pflegen rund 3 Millionen Frauenhierzulande ihre Angehörigen zu Hause. Sie stemmen täglich eineenorme körperliche und seelische Last. Zudem wird allgemeinangenommen, dass den Betroffenen später Altersarmut droht. Aber istdas wirklich so? Und was sind die Gründe dafür? Um diese Fragenwissenschaftlich fundiert zu beantworten, hat der SoVD ein Gutachtenin Auftrag gegeben.Wir laden Sie herzlich zur Präsentation des Gutachtens ein:am Dienstag, den 29. Oktober 2019, 10:30 UhrTagungszentrum im Haus der Bundespressekonferenz, Raum 2Schiffbauerdamm 40 / Ecke Reinhardtstraße 55, 10117 BerlinMedienschaffende können sich bis zum 28. Oktober formlos perE-Mail akkreditieren: Pressestelle@sovd.deEine Mikrofonanlage (Pressesplitter) ist vorhanden.