Altersarmut: Die problematische Altersvorsorge lässt sich statistisch erklären

Dresden (ots) -Wenn man das Thema "private Altersvorsorge" so stiefmütterlich behandeln würde wie vor 20 Jahren, indem man diese Problematik weiter beharrlich ignoriert, dann hätten wir jetzt und in Zukunft mindestens bei jedem/r dritten Rentner/in massive Finanzprobleme, die einen vernünftigen, angemessenen Lebensstandard im Alter unmöglich machen würde. Noch sieht es nicht so schlimm aus, dennoch häufen sich die Fälle von Altersarmut. Wie eine neue vom Bundesseniorenministerium geförderte Studie aus dem Jahr 2021 zeigt, sind derzeit mehr als 22 Prozent der über 80-Jährigen in Deutschland von Armut betroffen. Bei Frauen liegt der Anteil noch höher. Das hängt mit der beitragsfreien Zeit während der Geburt und Aufzucht der Kinder oder mit schlechter bezahlten Berufstätigkeiten bei Frauen zusammen. "Das sind erschreckende Zahlen und Fakten, die uns schon lange zu denken geben. Aus diesem Grund entwickeln wir Vorsorge-Konzepte für alle Alters- und Berufsgruppen, damit bei Renteneintritt genügend Geld vorhanden ist, um nicht in die Altersarmut abzurutschen", so Sven Thieme, Vorsorge-Spezialist aus Dresden.Competent Investment Central GmbH ("Mehr Kompetenz für eine sichere Zukunft") ist eines der Unternehmen, die sich seit langem mit der problematischen Altersvorsorge in Deutschland beschäftigen. Unter der Führung von Finanz-Spezialist Sven Thieme erarbeitet das Unternehmen sinnvolle Konzepte für Menschen, die beim Thema der privaten Vorsorge Hilfe brauchen. Die Zahl derjenigen, die während der Rentenzeit nicht über ausreichend finanzielle Mittel verfügen, steigt rasant an. Das zeigen aktuelle Statistiken, die sich mit der Altersstruktur und Einkommenssituation in unserem Land beschäftigen. Bundesseniorenministerin Anne Spiegel sagt dazu: "Dass so viele alte Menschen in Armut leben müssen, ist unserer reichen Gesellschaft nicht würdig. Besonders betroffen sind die Frauen: Der Anteil armer Frauen über 80 Jahren ist fast zehn Prozentpunkte höher als der Anteil ihrer männlichen Altersgenossen. Das zeigt, wie deutlich sich schlechtere Bezahlung, aber auch längere Teilzeitarbeit und Unterbrechungen im Erwerbsleben in späteren Jahren auf das Leben von Frauen auswirken..." Im Einzelnen bedeutet dies, dass unser Rentensystem nicht auf die sich verändernde demografische Entwicklung vorbereitet ist. Die Deutschen werden immer älter, wodurch die Rentenkassen länger zahlen müssen. 1975 wurden Frauen statistisch gesehen 80 Jahre alt und Männer 76 Jahre, heute sterben Frauen durchschnittlich mit 86 und Männer mit 83 Jahren. Allerdings sinkt das Rentenniveau seit Jahren, so dass die Renter:innen im länger mit weniger Geld auskommen müssen. Heißt im Klartext: Auf immer weniger junge Menschen, die in die Rente einzahlen, kommen immer mehr Rentner. Parallel sinkt das Rentenniveau seit 1975 von damals 55,2 Prozent des Netto-Durchschnitteinkommens auf etwa 43 % im Jahr 2030. Diese Abwärtsentwicklung zeigt, dass jeder, der nicht zusätzliche Einkünfte aus Vermietung oder Verpachtung oder aus einer Betriebsrente erzielt, selbst privat vorsorgen muss.Mit 1.026 Euro durchschnittlichen Alterssicherungsleistungen (Einzelperson) und 1.659 Euro als Ehepaar haben viele Altersrentner ein Finanzproblem, welches die Lebensqualität verschlechtert, weil Geldsorgen aufs Gemüt und die Stimmung drücken. "Nationale Aufklärungskampagnen sind genauso erforderlich wie staatliche Vorsorgekonzepte. Solange das nicht forciert wird, empfehle ich dringend, dass auch jüngere Menschen sich bei Experten Rat holen, wie sie Altersarmut vermeiden können", so Sven Thieme. "Je früher man damit beginnt, desto dicker wird das finanzielle Polster." Dass der Vorsorge-Spezialist mit dieser Meinung nicht alleine steht, zeigen aktuelle Umfragen zur Einschätzung der eigenen finanziellen Situation bei Renter:innen und Erwerbstätigen: Die Angst vor Altersarmut plagt 32 Prozent aller Erwerbstätigen und 27 Prozent aller Ruheständler. Erschwerend kommt hinzu, wie eine Erhebung eines großen Finanzdienstleisters zeigt, dass falsch und auch zu wenig Geld angespart wird, um für die Rente vorzusorgen. Etwa 59 % aller Befragten sparen demnach weniger als 200 Euro im Monat, und wissen zudem nicht genau, wie sie Geld sinnvoll anlegen sollen, damit es die besten Renditen abwirft. Dies ist ein zusätzliches Dilemma bei der Altersvorsorge. "Genau hier setzt unsere Kompetenz an, wie wir mit individuell zugeschnittenen Finanzierungskonzepten den Menschen helfen können, um angespartes Kapital effizient arbeiten zu lassen", stellt der Vorstand der Competent Investment Central GmbH fest.Pressekontakt:Competent Investment Central GmbHCharlotte-Bühler-Straße 701099 Dresden0351 8119190info@competent-investment.comhttps://www.competent-investment.com/impressum/Original-Content von: Competent Investment Management GmbH, übermittelt durch news aktuell