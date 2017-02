Weitere Suchergebnisse zu "Bauer":

Berlin (ots) - Der Sozialverband SoVD fordert umfassende Reformen,um die Gefahr der Altersarmut einzudämmen. "Erneut belegen Zahlen,dass die Altersarmut in Deutschland wächst. Die Gefahr ist real, dennsie lässt sich anhand von Fakten nachweisen. Es ist keineswegs so,dass dieses Problem herbeigeredet wird", warnt SoVD-Präsident AdolfBauer anlässlich aktueller Zahlen des Europäischen Statistikamtesüber steigende Altersarmut in Deutschland."Auch in denBeratungszentren des SoVD ist die Rente ein zentrales Thema", betontBauer.Langzeitarbeitslose, Frauen und Menschen mit Behinderungen tragennach Einschätzung des Verbandspräsidenten ein besonders hohes Risiko,im Alter auf die Grundsicherung angewiesen zu sein. Zudem schätztBauer die Gefahr für Solo-Selbstständige als hoch ein, im Alter zuverarmen."Die Einschränkung prekärer Beschäftigungsformen wie Leiharbeitund Minijob würde bereits helfen, das Armutsrisiko zu senken. Nötigsind jedoch insbesondere ergänzende Regelungen im Rentenrecht. ZumBeispiel sollten in der Vergangenheit zurückgelegte Zeiten derNiedriglohnbeschäftigung und der Langzeitarbeitslosigkeit aufgewertetwerden. Zudem muss das Rentenniveau zunächst stabilisiert und ineinem ersten Schritt auf 50 Prozent angehoben werden", erklärt AdolfBauer.Darüber, wie Altersarmut entsteht und wie sie wirksam bekämpftwerden kann, informiert der Sozialverband umfassend im Rahmen einerdeutschlandweiten Informationskampagne. Neben aktuellen Zahlen, Datenund Fakten hat der Verband ein Konzept veröffentlicht, das konkreteLösungswege aufzeigt. Die Kampagne richtet sich sowohl an diepolitischen Entscheidungsträger als auch an die Bevölkerungsgruppen,für die das Risiko wächst, im Alter zu verarmen.Konzept gegen Altersarmut: www.sovd.de/arm-im-alter 100 JahreSoVD: www.sovd.de/100Pressekontakt:Kontakt:SoVD-BundesverbandPressestelleStralauer Str. 6310179 BerlinTel.: 030/72 62 22 129/ Sekretariat -123Fax: 030/72 62 22 328E-Mail: pressestelle@sovd.deOriginal-Content von: SoVD Sozialverband Deutschland, übermittelt durch news aktuell