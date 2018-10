Alternde Belegschaften: Unterstützende Systeme steigern die Effektivität / TÜV Rheinland: Ältere Arbeitnehmer besser integrieren / Interagierende Maschinen nehmen Lasten ab

Köln (ots) - Die Bevölkerung in Deutschland altert. Es fehlt anNachwuchskräften und Arbeitnehmer müssen sich darauf einstellen,länger zu arbeiten. Hinzu kommt: "Nahezu jeder Dritte scheidetheutzutage frühzeitig aufgrund von Berufsunfähigkeit aus demArbeitsleben aus. Unternehmen sind gut beraten, dieArbeitsplatzbedingungen an eine alternde Belegschaft anzupassen",sagt Prof. Dr. Claudia Kardys, Expertin für BetrieblichesGesundheitsmanagement von TÜV Rheinland. "Gesundheit, Arbeits- undLeistungsfähigkeit lassen sich länger erhalten, wennaltersbegleitende sensorische, psychomotorische und kognitiveVeränderungen bei der Arbeitsgestaltung berücksichtigt werden."Schutz vor ungesunden BewegungenWas heißt das konkret? Investitionen sind vielerorts nötig, umsich auch langfristig auf eine sich verändernde Altersstruktur imBetrieb einzustellen. Dazu zählen im produzierenden Gewerbeunterstützende und interagierende Maschinen. Sie nehmen demMitarbeiter das Heben und Platzieren schwerer Lasten ab, minimierenfalsche und gesundheitsschädigende Bewegungen. "UnterstützendeMaschinen können gerade in der Fertigung ältere Arbeitnehmerunterstützen und deren Effektivität sogar steigern", erklärt ClaudiaKardys. Dort könnten in Zukunft auch Kamerasysteme zum Einsatzkommen, die den Arbeiter bei ungesunden Bewegungsmustern warnen undso ergonomisches Verhalten schulen.Anregende JobrotationUm ältere Arbeitnehmer effektiv einzubinden, spielen die Art derArbeit, die Räumlichkeiten sowie die Arbeitszeit eine wichtige Rolle."Monotone Arbeiten sind keine Entspannung, sondern eine Belastung",unterstreicht Claudia Kardys. Hier sollten Arbeitgeber beispielsweiseüber eine Jobrotation nachdenken. Häufigere Wechsel der Tätigkeitenseien gerade im Alter eine kognitive Anregung, so die Expertin. Aucheine gesundheitliche Förderung durch gezielte Bewegungstrainingssowie eine unterstützende Führung durch Lob und Anerkennung seienwichtige Elemente. "Ältere Arbeitnehmer gut zu integrieren und zufördern lohnt sich, denn sie stellen dank ihres Know-hows einewichtige Ressource für das Unternehmen dar."Weitere Informationen unter www.tuv.com/bgm bei TÜV Reinland.Ihr Ansprechpartner für redaktionelle Fragen:Jörg Meyer zu Altenschildesche, Presse, Tel.: 0221/806-2255Die aktuellen Presseinformationen sowie themenbezogene Fotos undVideos erhalten Sie auch per E-Mail über presse@de.tuv.com sowie imInternet: www.tuv.com/presse und www.twitter.com/tuvcom_presseOriginal-Content von: TÜV Rheinland AG, übermittelt durch news aktuell