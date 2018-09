"Alternativer Nobelpreis" für einen Weltveränderer / "Aktion Deutschland Hilft" gratuliert dem Agrarwissenschaftler Tony Rinaudo

Bonn (ots) - Das Bündnis "Aktion Deutschland Hilft" freut sich mitseinem Mitglied World Vision Deutschland über die Auszeichnung einesMitarbeiters mit dem "alternativen Nobelpreis." DerAgrarwissenschaftler Tony Rinaudo von World Vision Australien erhältdiesen Preis in Anerkennung seines beharrlichen Einsatzes für eingrünes Afrika. Er hat die Methode FMNR (Farmer Managed NaturalRegeneration) seit Mitte der 1980er Jahre entwickelt und in mehr als25 Ländern erfolgreich vorangetrieben. Es geht dabei umWiederaufforstung, indem vorhandene lebende Wurzelreste gerodeterBäume wieder zum Wachstum gebracht werden und so neueLebensgrundlagen schaffen."Die Welt braucht mehr solcher Menschen wie Tony Rinaudo, dieunbeirrt an einem großen Ziel arbeiten. FMNR kann die Anfälligkeitder bäuerlichen Haushalte in den Trockenregionen Afrikas reduzierenund ihre Widerstandsfähigkeit stärken. Von Herzen gratulieren wirdiesem Weltveränderer zu seinem Preis", sagt Manuela Roßbach,geschäftsführender Vorstand von "Aktion Deutschland Hilft".Dabei ist für Tony Rinaudo FMNR eine soziale Bewegung: "DieAuswirkungen von FMNR auf die natürliche Umwelt, dieLebensbedingungen der Menschen und die Ernährungssicherheit sindunübersehbar. Die Mobilisierung der Dorfgemeinschaften, dasbeharrliche Erklären unseres Konzepts, das Überwinden von Problemen,das vereinte Arbeiten auf ein gemeinsames Ziel hin, das Erreichensichtbarer Erfolge und schließlich die Erfahrung spürbarerVerbesserungen der eigenen Lebensumstände löste bei den Beteiligtenwieder Zuversicht aus. Wir erlebten, wie die Menschen ihre Würdewiederfanden", berichtet er in einem Buch, das kürzlich erschien."Wir sehen gerade in letzter Zeit, wie klimabedingteVeränderungen, gepaart mit Menschenrechtsverletzungen undUngerechtigkeiten, Katastrophen verstärken. Mit den Auswirkungen sindwir direkt konfrontiert: Menschen geraten in Notlagen und brauchenHilfe. Eine Verbesserung der Lebensgrundlage durch Methoden wie FMNRkann mithelfen, dieses Risiko zu vermindern. Daher sollte es auch fürGeldgeber wie das Auswärtige Amt und das Bundesministerium fürwirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung ein Muss sein, dieUN-Erklärung zur Stärkung der Kleinbauern zu unterstützen", fordertRoßbach. Auch weitere Organisationen im Bündnis setzen sich mit ihrenProjekten im Sinne von Ernährungssicherung und Stärkung derWiderstandsfähigkeit für landwirtschaftliche Selbstverwaltung ein.Mit diesem Thema hat sich in diesem Jahr auch derUN-Menschenrechtsrat mit einer "Erklärung zur Stärkung der Rechte vonKleinbauern und anderen Menschen, die in ländlichen Regionenarbeiten" beschäftigt, die die Rechte von Kleinbauern schützen unddas ungleiche Machtverhältnis zwischen Kleinbauern und großenInvestoren der Agrarindustrie ausgleichen soll.Hinweis für Redaktionen: Ein Video sowie den Text derUN-Deklaration finden Sie hier:- Video: http://adh.ngo/video-fmnr- UN: https://bit.ly/2MXLGEDKurzprofil Aktion Deutschland Hilft e.V."Aktion Deutschland Hilft" ist das 2001 gegründete Bündnis vondeutschen Hilfsorganisationen, die im Falle großer Katastrophen ihreKräfte bündeln, um schnelle und effektive Hilfe zu leisten. Diebeteiligten Organisationen führen ihre langjährige Erfahrung in derhumanitären Hilfe zusammen, um so die bisherige erfolgreiche Arbeitweiter zu optimieren. Unter einem gemeinsamen Spendenkonto bei derBank für Sozialwirtschaft Köln ruft das vom Deutschen Zentralinstitutfür soziale Fragen (DZI) geprüfte und vom Deutschen Spendenratzertifizierte Bündnis zu solidarischem Handeln und Helfen imKatastrophenfall auf www.aktion-deutschland-hilft.dePressekontakt:Aktion Deutschland Hilft e.V.Tel.: 0228/ 242 92 - 222E-Mail: presse@aktion-deutschland-hilft.deOriginal-Content von: Aktion Deutschland Hilft e.V., übermittelt durch news aktuell