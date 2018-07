Alternativen zum Annuitätendarlehen / Ratentilgungs-, Euribor-, Cap-Darlehen und Co.

Hamburg (ots) - Viele Interessenten verbinden mit einem Kredit dassogenannte Annuitätendarlehen. Diese Variante ist auch die amhäufigsten genutzte, wenn es um Baufinanzierungen geht. "DasBesondere am Annuitätendarlehen ist, dass die monatliche Rate auszwei Teilen besteht: Tilgung und Zinsen. Der Anteil der Tilgung wirdjährlich größer und der Zinsanteil sinkt", erklärt StephanScharfenorth, Geschäftsführer des Baufinanzierungsportals Baufi24.de(https://www.baufi24.de/). Doch es gibt noch viele weitereAlternativen zur gängigsten Baufinanzierungsvariante, wiebeispielsweise das Ratentilgungsdarlehen, das Euribor-Darlehen oderdas Cap-Darlehen.RatentilgungsdarlehenFür Bauherren, die überdurchschnittliche Einkünfte verbuchen, istdas Ratentilgungsdarlehen passend. Denn im Gegensatz zumAnnuitätendarlehen besteht es nicht aus einer gleichbleibend hohenRate, sondern aus festen Konditionen und damit einer unverändertenZins- sowie Tilgungsrate. Somit verringert sich die Restschuld jedenMonat und Kreditnehmer reduzieren den zu zahlenden Zins. Dies führtdazu, dass sie monatlich stetig weniger zahlen müssen. Der Nachteildieser Variante: Die Tilgungsrate ist deutlich höher angesetzt alsbei einem herkömmlichen Annuitätendarlehen.Euribor-DarlehenEin variables Darlehen ist das Euribor-Darlehen, das an denZinssatz der Europäischen Zentralbank gekoppelt ist. Es geltenallerdings nicht die gleichen Konditionen. Der Zinssatz liegt meistetwas höher, aber der Zinsverlauf passt sich circa alle drei Monateden Euribozinsen an. Da es ein sehr risikoreiches und teures Darlehensein kann, bieten Kreditgeber in der Regel einen Wechsel zumfestverzinslichen Kredit mit an. Diese Kombination heißtFlex-Darlehen. Bauherren haben so im Fall von steigenden Zinsen dieMöglichkeit zum festen Zinssatz zu wechseln. Eine weitereBesonderheit für Kreditnehmer: Zu jedem Ende des Zinsabschnittesnehmen Bauherren Sondertilgungen vor, ohne dass eineVorfälligkeitsentschädigung fällig ist. Wer in absehbarer Zeit übergroße Geldsummen verfügt, kann diesen Vorteil nutzen. Erbenbeispielsweise profitieren von der Perspektive binnen Jahresfrist dasDarlehen vollständig zu tilgen, ohne Vorfälligkeitsentschädigung oderZinsaufschläge zahlen zu müssen. Kreditnehmer, für die dasEuribor-Darlehen in Frage kommt, sollten Marktkenntnisse haben, dader Zinsmarkt sich kontinuierlich verändert. VerpassenDarlehensnehmer den richtigen Zeitpunkt zum Wechseln, könnte es teuerwerden.Cap-DarlehenDas Cap-Darlehen ähnelt dem variablen Euribor-Darlehen. Derwesentliche Unterschied liegt in der Zinsbegrenzung. Im Kreditvertragwird eine Obergrenze der Darlehenszinsen festgelegt, die dann wirkt,wenn die Zinsen der Europäischen Zentralbank über die vorherdefinierte Obergrenze ansteigen. Die Laufzeit des Darlehens kann biszu 15 Jahre betragen. Es ist somit eine weniger risikoreiche Variantedes Euribor-Darlehens. Doch im Gegensatz dazu zahlen Kreditnehmereine sogenannte Cap-Prämie, also ein kleiner Aufschlag gegenübereinem variablen Darlehen. Kreditgeber empfehlen dieseDarlehensvariante für Bauherren, die ihre Finanzierung nichtdauerhaft im Auge behalten wollen und trotzdem stets vonbestmöglichen Zinsen profitieren wollen. Das Cap-Darlehen kann auchin Kombination mit einem Flex-Darlehen abgeschlossen werden.Zusammengefasst eignet sich das Ratentilgungsdarlehen besonders füreinkommensstarke Kreditnehmer oder Häuslebauer mit einem relativgeringen Finanzierungsbedarf. Das Euribor- und das Cap-Darlehen sindvariabel und lassen eine hohe Sondertilgung zu. Um optimal aus diesenVarianten profitieren zu können, sollten Kreditnehmer den Zinsmarktaufmerksam beobachten. Interessenten können mit demBaufinanzierungsrechner(https://www.baufi24.de/baufinanzierung-rechner/) von Baufi24.deermitteln, wie sich bei ihnen die monatlichen Raten aus Zins, Tilgungund Sondertilgung bei unterschiedlichen Finanzierungsbeträgen undBeleihungssätzen zusammensetzen.Über Baufi24Baufi24.de ist mit mehr als drei Millionen Besuchern pro Jahreines der bekanntesten Webportale für private Baufinanzierungen.Zukünftige Hausbesitzer bekommen hier weitreichende Informationenrund um das Thema Baufinanzierung und Immobilienkauf/-bau zurVerfügung gestellt. In seinem Leistungsportfolio vergleicht dasUnternehmen die Angebote von mehr als 300 Banken. Mehr als 1.000zertifizierte Berater stehen den Kunden in einem Partnernetzwerk mitBeratung und Expertise zur Seite. Weitere Informationen unterhttps://www.baufi24.de/Unternehmenskontakt:Baufi24 GmbH Stephan Scharfenorth, Tel. +49 (0) 800 808 4000E-Mail: redaktion@baufi24.dePressekontakt: Hasenclever Strategy, Walter Hasenclever,Tel: +49 421 42 76 37 39, Mobil: +49 171 493 57 83,E-Mail: wh@hasencleverstrategy.deOriginal-Content von: Baufi24 GmbH, übermittelt durch news aktuell