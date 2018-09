Die Alternative zur Lederhose / Zünftig und stylisch aufs Oktoberfest - mit OppoSuits (FOTO)

Amsterdam (ots) -In wenigen Tagen heißt es wieder "O'zapft is!" und das berühmteOktoberfest auf der Münchener Theresienwiese wird mit dem Anstich desersten Bierfasses feierlich eröffnet. Neben geselligen Runden imBierzelt, der ein oder anderen Maß Bier und leckeren Brezn zähltnatürlich auch ein standesgemäßes Outfit zu einem gscheiten Besuchauf Münchens Volksfest. Eine moderne Alternative zur tradiertenLederhose bietet hier OppoSuits.Das Oktoberfest wird nicht nur in der bayerischen Landeshauptstadtgroß gefeiert. Auch andere Städte in Deutschland pflegen die zünftigeTradition und ziehen mit ihren eigenen Interpretationen des MünchenerVolksfestes ebenfalls zahlreiche Besucher an. Ob in Hamburg,Frankfurt, Dortmund, auf den Cannstatter Wasn in Stuttgart, inSüdbaden oder Köln, wenn das Oktoberfest ansteht, werden auch hierdie bajuwarischen Flaggen gehisst und einige Bierfässer angestochen.Doch egal wo gemeinsam mit Freunden geschunkelt und gefeiert wird,das passende Outfit für den modernen Mann, der sich selbst nicht zuernst nimmt, kommt von OppoSuits."The Bavarian" - Der neuste Trend in der Trachtenmode!Traditionen muss man pflegen, aber man kann sie auch moderninterpretieren. Schluss also mit dem für das Oktoberfest typischenDresscode. Wer etwas Neues ausprobieren möchte und Zeitgeist beweisenwill, trägt in dieser Saison "The Bavarian" von OppoSuits. Der Anzugim bayerischen Look besticht sowohl durch seinen klare Message freinach unserem Motto: "A bissl was geht immer!", als auch mit seinerOptik und einem sehr fairen Preis. Der Dress im Stile derLandesflagge Bayerns bestehend aus Hose, Sakko und passender Krawatteist garantiert ein absoluter Hingucker auf den Oktoberfesten derRepublik. Also pack ma's!Das Thema passt in Ihre Berichterstattung rund um das Oktoberfest?Falls ja, melden Sie sich bei allen Fragen rund um OppoSuits. Gernestellen wir Ihnen mehr Informationen und Bildmaterial zusammen. Auchbei Anfragen für Samples und Interviews können Sie sich jederzeitgern bei uns melden.Pressekontakt:Piabo PR // Team OppoSuitsBea LindhorstTel.: +49 176 6418 5481E-Mail: opposuits@piabo.netOriginal-Content von: OppoSuits, übermittelt durch news aktuell