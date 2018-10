Alternative Zulassung als Energieberater - Teilnehmer für Demonstrationsprojekt gesucht

Kassel (ots) - Alternativer Zugangsweg zu denBAFA-Förderprogrammen "Energieberatung für Wohngebäude" sowie"Energieberatung für Nichtwohngebäude von Kommunen" wird getestet /Zulassung als Energieberater für diese Bundesförderprogramme möglichQualifizierte Energieberatungen sind ein zentraler Baustein zurErreichung der angestrebten Energieeinsparungen im Gebäudebereich. Umdie Zulassung qualifizierter Energieberater in Förderprogramme desBundes auch für bisher nicht zulassungsberechtigte Personen zuermöglichen, wird alternativ zu den jetzigenZulassungsvoraussetzungen die Einführung einer bundeseinheitlichenPrüfung angestrebt.In einem Demonstrationsprojekt soll daher eineQualifikationsprüfung für die Energieberatung für Wohngebäude sowiefür Nichtwohngebäude erprobt werden. An der Universität Kassel wirdhierfür ein entsprechender Weiterbildungskurs und eine anschließendePrüfung im Zusammenhang mit der Weiterbildung "Energieberatung fürWohngebäude" bzw. "Energieberatung für Nichtwohngebäude"durchgeführt. Die Teilnahme an einer entsprechenden Weiterbildung istVoraussetzung für die Teilnahme an der Prüfung.Für das Demonstrationsprojekt werden noch Teilnehmer gesucht, dievom BAFA bisher nicht als Energieberater in denBundesförderprogrammen "Energieberatung für Wohngebäude" oder"Energieberatung für Nichtwohngebäude von Kommunen" anerkannt werdenkönnen, da sie nicht über die erforderliche Grundqualifikation zurAusstellung von Energieausweisen gemäß EnEV § 21 Absatz 1 verfügen.Bei erfolgreicher Teilnahme an der Weiterbildung und derQualifikationsprüfung ist die Anerkennung durch das BAFA alsEnergieberater für das entsprechende Bundesförderprogramm möglich.Weitere Informationen zu Teilnahme und Anmeldung erhalten Sie überJutta Steinbrecher vom Projektteam der Universität Kassel (E-Mail:steinbrecher@uni-kassel.de, Telefon: 0561/8041884).Hintergrundinfos:Im Rahmen eines laufenden, von der BfEE beauftragtenForschungsprojektes hat ein Konsortium unter Leitung der UniversitätKassel in einem ersten Schritt die notwendigen Fachkompetenzen füreine qualitativ hochwertige Energieberatung analysiert, beschriebenund gewichtet. Weiterhin wurde untersucht, inwiefern die klassischenAusbildungswege von Energieberatern diese notwendigen Inhalteabdecken. Der Zwischenbericht steht zum Download zur Verfügung.Der Link für das Download ist http://ots.de/hH0ergPressekontakt:Universität KasselFachgebiet BauphysikGottschalkstraße 28 A34127 KasselJutta SteinbrecherArchitektinTel +49 561 804 1884Fax +49 561 804 3187Mail steinbrecher@uni-kassel.deOriginal-Content von: UNIKIMS GmbH, übermittelt durch news aktuell