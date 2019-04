Alternative Proteinquellen im Trend / Bold Foods startet mit drei verschiedenen Burgern mit Insektenprotein in den Markt

Bremen (ots) - Bold Foods startet die Revolution im Tiefkühlregal:Das junge Start-up kreiert alternative und nahrhafte Möglichkeitender Ernährung, die die Umwelt schonen. Ihre innovativen Lebensmittelbringen die Speisen von morgen schon heute auf den Teller. Den Anfangmachen drei verschiedene Burger mit Insektenprotein - eineeiweißhaltige Alternative zu Fleisch.R wie Reis, S wie Spinat und T wie Tex Mex, das sind die dreiSorten in denen Bold Foods seine Burger mit Insektenprotein auf denMarkt bringt. Ab 4. April 2019 sind die tiefgekühlten Patties mitblanchierten Buffalowürmern bei Kaufland deutschlandweit erhältlich.Die Idee zu den unkonventionellen Burgern kam Marlo Kockerols undFederico Jan Krader bereits in 2018. Auf der Suche nach einerleckeren und nahrhaften Variante zu Fleischpatties, fanden die beidenGründer von Bold Foods in Insekten und spezifisch Buffalowürmern einealternative Proteinquelle.Was in anderen Ländern bereits weit verbreitet ist, ist inDeutschland noch stark unterrepräsentiert: Insekten als nahrhafte undgesunde Nahrungsquelle. Neben ihrem hohen Eiweißanteil sind Insektenreich an ungesättigten Fettsäuren wie Omega 3 und 6. DieBuffalowürmer aus artgerechter Aufzucht benötigen darüber hinaus sehrwenig Ressourcen. Die klimafreundliche Produktion eines Kilos derWürmer verursacht im Vergleich zu der Produktion eines KilosRindfleisch nur rund 7 Prozent CO2 und lediglich ein Viertel derWasser- und Futtermenge. Getreu dem Motto "think big, eat bold"arbeitet Bold Foods mit der ersten Produkteinführung daran, auch dieDeutschen von Insekten als proteinhaltige Alternative zu Fleisch zuüberzeugen. Mit den drei verschiedenen Burger-Sorten Reis, Spinat undTex Mex ist für jeden Geschmack etwas dabei: Neben demInsektenprotein sorgt eine würzige Reismischung im The Big R fürseinen leckeren und herzhaften Geschmack, der vor allem Puristenbegeistert. Mit 24 Prozent Blattspinat und der fein abgestimmtenGewürzmischung liefert The Big S ein frisches und saftigesGeschmackserlebnis. Der aus der Tex Mex Küche inspirierte The Big Tzahlt dagegen mit seiner feurig-aromatischen Kombination aus Bohnen,Mais und Chili besonders auf den umami Geschmack ein und sorgt fürsonnige Aromen auf dem Teller. Alle Burger sind frei vonZusatzstoffen und in unter zehn Minuten in der Pfanne, auf dem Grilloder im Ofen zubereitet.Weitere Informationen zu den Burgen aus Insektenprotein und BoldFoods finden Sie unter www.bold-foods.de.Pressekontakt:Zucker.Kommunikation GmbHTorstraße 107, 10119 BerlinFon: 030 247 587-0Fax: 030 247 587-77boldfoods@zucker-kommunikatin.dewww.zucker-kommunikation.deOriginal-Content von: Bold Foods GmbH, übermittelt durch news aktuell