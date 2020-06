Alter und Vorerkrankung - Was über Covid-19-Risikogruppen bekannt ist

BERLIN (dpa-AFX) - Bei den meisten Menschen verläuft eine Infektion mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 glimpflich.



Sie bekommen Husten und Fieber. Doch wer zu sogenannten Risikogruppen gehört, erkrankt mit größerer Wahrscheinlichkeit schwer an Covid-19. Nach den aktuellen Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) verlaufen 18 Prozent der nachgewiesenen Infektionen so schwer, dass die Betroffenen in ein Krankenhaus kommen.

Bekannt ist, dass das Risiko für einen schweren Covid-19-Verlauf ab einem Alter von etwa 50 bis 60 Jahren merklich ansteigt. Fast neun von zehn mit Covid-19 gestorbene Patienten (86 Prozent) waren laut RKI 70 Jahre alt oder älter. Wegen des weniger gut reagierenden Immunsystems können ältere Menschen nach einer Infektion besonders schwer erkranken. Das Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung (Zi) schätzt Patienten ab 80 Jahren mit mindestens einer Risikoerkrankung sowie Patienten im Alter von 60 bis 79 Jahren mit mindestens drei Risikoerkrankungen als "hoch gefährdet" ein.

Auch viele Lungenkranke sind gefährdet, insbesondere solche mit der der chronischen Lungenkrankheit COPD: "Aus den bislang vorliegenden Daten gibt es Hinweise darauf, dass Patienten mit COPD ein höheres Risiko für schwere Covid-19-Verläufe haben", sagt der Sprecher des Deutschen Lungentages, Marek Lommatzsch. Auch Zigarettenrauchen wird als Risikofaktor gehandelt - auch wenn die Datenlage dazu noch "dünn" sei, wie die Deutsche Gesellschaft für Pneumologie schreibt. Gut therapierte Asthma-Patienten haben Lommatzsch zufolge dagegen kein erhöhtes Risiko für schwere Covid-19-Verläufe.

Patienten mit Vorerkrankungen am Herzen werden eindeutig zur Risikogruppe für einen schweren Covid-19-Verlauf geordnet, ebenso übergewichtige Menschen. Bei Diabetes kommt es auch die Begleitumstände an. Statt Diabetes-Patienten pauschal als Risikogruppe einzustufen, plädiert der Tübinger Professor Baptist Gallwitz dafür, nach Alter und Vorerkrankungen zu differenzieren./len/DP/zb