Im Alter ohne Kinder: kein Mangel an Unterstützung

Berlin (ots) - Die Kinderlosigkeit ist seit den 50er Jahrengestiegen. Was bedeutet dies für die soziale Integration und dasWohlbefinden im Alter? Die Analysen von Elke Hoffmann und Laura RomeuGordo vom Deutschen Zentrum für Altersfragen zeigen: Die Netzwerkekinderloser älterer Personen sind nicht kleiner als bei Müttern undVätern gleichen Alters, aber unterschiedlich in ihrer Struktur.Anstelle der Familie werden deutlich umfangreichere Netzwerke mitFreundinnen und Freunden, Bekannten und ferneren Verwandten gepflegt.Und auch notwendige Hilfestrukturen im Alter gehen damit einher. EinMangel an Unterstützung ist für diese Personen größtenteils nichtsichtbar. Und hinsichtlich Einsamkeit, Depressivität undLebenszufriedenheit bestehen keine Unterschiede zwischen Kinderlosenund Eltern, die auf das Fehlen von Kindern zurückzuführen wären.Ab dem Geburtsjahrgang 1950 gibt es in Deutschland einen starkenAnstieg kinderloser Frauen und Männer. Dieser verlief in Ost- undWestdeutschland zeitversetzt und auf unterschiedlichen Niveaus. ImWesten erreicht die Kinderlosigkeit unter den 1967 geborenen Frauenden bisher höchsten Anteil von 22 %, im Osten gab es einen schnellenAnstieg erst seit dem Geburtsjahrgang 1962 bis auf den bisherhöchsten Wert von rund 11 % des Geburtsjahrganges 1967 (DatenbasisMikrozensus). Diese Ende der 1960er-Jahre geborenen und zu einemgroßen Teil kinderlos gebliebenen Frauen und Männer sind gegenwärtigetwa 50 Jahre alt und damit noch relativ jung. Die zunehmendeVerbreitung von Kinderlosigkeit im Altersruhestand, von der in etwa15 Jahren nahezu jede fünfte westdeutsche und jede zehnte ostdeutschePerson betroffen sein wird, ist also vor allem ein Phänomen dernächsten Jahrzehnte.Auswertungen von Daten des Deutschen Alterssurveys geben einenEinblick in die Lebenssituation kinderloser Personen im Alter. Siebeziehen sich auf 50- bis 75-jährige, in privaten Haushalten lebendePersonen. Die Daten zeigen, dass ältere Frauen und Männer ohne Kinderüber gut funktionierende soziale Netzwerke verfügen. Sowohl jene mitKindern als auch jene ohne Kinder pflegen im Durchschnitt mit etwavier Personen enge Beziehungen. Unterschiede werden sichtbar, wennnach Beziehungen zu Personen gefragt wird, die nicht zum engerenFamilienkreis (Kinder, Enkel, Partner) gehören. Sowohl kinderloseältere Frauen (87 %) als auch Männer (76 %) berichteten öfter alsEltern (69 % der Mütter und 58 % der Väter) über enge oder sehr engeBeziehungen zu ferneren Verwandten, Freunden, Bekannten und sonstigenPersonen. Das heißt, nicht die Größe, jedoch die Struktur derpersönlichen sozialen Netzwerke ist davon geprägt, ob sich ein Lebenmit oder ohne Kinder ergibt.Stehen Kinder oder Partner als Ressource bei Kinderlosen nicht zurVerfügung, wird in sehr viel größerem Umfang als von Müttern undVätern intensiver Kontakt mit ferneren Verwandten und Freundengepflegt. Das ist zu beobachten, wenn es um Ratschläge für wichtigepersönliche Entscheidungen geht, um emotionale Aufmunterung oder auchum Hilfen bei Arbeiten im Haushalt. Wenn beispielsweise Trost oderAufmunterung gebraucht werden, würden 62 % der kinderlosen Frauendieses bei Freunden oder Bekannten suchen, während das nur bei 45 %der Mütter infrage käme. Bei Hilfe- und Unterstützungsbedarf wegengesundheitlicher Beeinträchtigungen würden sich fünf Prozent derVäter, aber 43 Prozent kinderloser Männer an fernere Verwandtewenden."Eine einseitig negative Sicht auf kinderlose Erwachsene alssozial isoliert und mit einem Mangel an Unterstützung entsprichtnicht der Realität", sagt Elke Hoffmann, eine der Autorinnen derStudie.Gleiches gilt für das Wohlbefinden im Alter. Kinderlosigkeit führtnicht zwangsläufig dazu, einsam und unzufrieden zu altern. In derAusprägung von Einsamkeit, Depressivität und Lebenszufriedenheit sindbei älteren Menschen mit und ohne Kindern keine Unterschiedenachweisbar, die sich auf Kinderlosigkeit zurückführen ließen.Ohnehin berichtet auch nur eine Minderheit älterer Frauen (8 %) undMänner (10 %), einsam zu sein. Sind Unterschiede in den emotionalenRessourcen messbar, dann erklären sie sich durch spezifischesoziodemografische Strukturen dieser beiden Gruppen, nicht jedochdurch Kinderlosigkeit an sich.Die Analysen sind detailliert veröffentlicht und mit ausführlichemGrafikmaterial abrufbar unter: http://ots.de/y33yT2Die Ergebnisse beruhen auf dem Deutschen Alterssurvey (DEAS) ausdem Jahr 2014, einer bundesweit repräsentativen Studie der 40- bis85-jährigen Wohnbevölkerung. Der DEAS wird seit 1996 in regelmäßigenAbständen unter wissenschaftlicher Leitung des Deutschen Zentrums fürAltersfragen (DZA) durchgeführt. Gefördert wird die Studie durch dasBundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ)