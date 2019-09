Im Alter Neues wagen: Das Gehirn profitiert (FOTO)

Baierbrunn (ots) -Eine besondere Reise, ein Tango- oder ein Sprach-Kurs, einMotorbootführerschein - manche Träume begleiten Menschen von derJugend bis ins Alter. Wenn die Kinder aus dem Haus sind und derletzte Arbeitstag vorbei ist, beginnt eine Lebensphase, in der sichviele Menschen wieder an halb vergessene Träume erinnern oder neueTräume entwickeln. "Heute ist es nicht mehr so ungewöhnlich wiefrüher, dass auch Ältere sich weiterentwickeln möchten", erläutertProfessorin Susanne Wurm vom Institut für Psychogerontologie derUniversität Erlangen-Nürnberg im Apothekenmagazin "SeniorenRatgeber". Für Ältere sei es eine "Riesenchance", sich auf neueErfahrungen einzulassen, so die Alternsforscherin: "DieVorstellungen, die wir vom Alter haben, üben großen positivenEinfluss auf unsere Gesundheit aus." Mittlerweile weiß man, dass dasGehirn noch bis ins hohe Alter neue Nervenzellen ausbildet undvernetzt. Für kreative Tätigkeiten ist diese Tatsache besonders guterforscht. "Die Erfahrung, Neues lernen zu können, macht glücklichund stärkt das Selbstbewusstsein", sagt der Neuropsychologe ProfessorEckart Altenmüller von der Hochschule für Musik, Theater und MedienHannover. Aber auch andere neue Erfahrungen haben große positiveWirkungen auf das Gehirn - Hauptsache, es wird auf verschiedenenEbenen gefordert.Damit Träume im Alter noch Wirklichkeit werden, sollten sielangsam und systematisch angegangen werden. Am Anfang steht die genauDefinition des Ziels: Was will ich schaffen, wie viel Zeit möchte ichdafür aufwenden, wer kann mir dabei helfen? Bei einigen Anbietern,etwa Volkshochschulen, gibt es eigene Kurse für Senioren. DiePsychologin Christine Sowinski vom Kuratorium Deutsche Altershilferät, Probe- und Schnupperangebote zu nutzen und sich nicht zu vielvorzunehmen. Weitere Tipps zum Thema gibt der neue "SeniorenRatgeber".Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber" 9/2019 liegt aktuell in denmeisten Apotheken aus.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.dewww.senioren-ratgeber.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuell