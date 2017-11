Altenpflege ist weiterhin der Jobmotor in Niedersachsen / bpa zu den neuen Arbeitsmarktzahlen der Bundesagentur für Arbeit

Hannover (ots) - Zu den heute von der Regionaldirektion derBundesagentur für Arbeit veröffentlichen Arbeitsmarktzahlen fürNiedersachsen erklärt der Vorsitzende der bpa-Landesgruppe, KarstenNeumann:"Die Altenpflege ist weiterhin der Jobmotor in Niedersachsen. DerBereich 'Heime und Sozialwesen' ist mit 237.400sozialversicherungspflichtig Beschäftigten nach dem verarbeitendenGewerbe (629.700) und dem Handel (425.000) der drittgrößteWirtschaftszweig Damit ist fast jede und jeder zehntesozialversicherungspflichtig Beschäftigte in der niedersächsischenAltenpflege tätig.Die Zahl der in der Altenpflege Beschäftigten hat von September2016 auf September 2017 um 3,8 Prozent (8.800 Beschäftigte)zugenommen und ist damit Spitzenreiter beim Beschäftigungszuwachs,der binnen Jahresfrist insgesamt 2,1 Prozent betrug.Es ist gut, dass die neue Regierungskoalition die niedersächsischeAltenpflege stärker in den Fokus rücken will und dabei dieZusammenarbeit mit allen Trägern sucht. Den anderenWirtschaftszweigen in Niedersachsen muss klar sein, dass eine gutfunktionierende professionelle Altenpflege auch ihnen hilft,Fachkräfte zu halten oder neu zu gewinnen. Denn wenn Fachkräftekeinen Heimplatz oder eine ambulante Hilfe für pflegebedürftigeAngehörige finden, sind sie gezwungen, ihre Arbeitszeit bei ihremArbeitgeber teilweise oder ganz zu reduzieren. Auch deshalb ist esnotwendig, weiterhin gemeinsam für eine Beschäftigung in derAltenpflege zu werben. Denn hier entstehen krisenfeste Jobs mitZukunft.Wir privaten Anbieter, die wir über 60 Prozent aller Dienste undHeime in Niedersachsen verantworten, sind weiterhin bereit, alles füreine gelingende Altenpflege zu tun und Jobs zu schaffen. Mit den vombpa kürzlich präsentierten Arbeitsvertragsrichtlinien könnte dieAttraktivität des Berufes weiter gesteigert werden, wenn beipolitischer Unterstützung eine zügige Vereinbarung mit denKostenträgern gelingt."Die Zahlen der Bundesagentur für Arbeit finden Sie hier: https://statistik.arbeitsagentur.de/Statistikdaten/Detail/201709/iiia6/beschaeftigung-sozbe-monatsheft-wz/monatsheft-wz-d-0-201709-zip.zipDer Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa)bildet mit mehr als 10.000 aktiven Mitgliedseinrichtungen (davon über1.200 in Niedersachsen) die größte Interessenvertretung privaterAnbieter sozialer Dienstleistungen in Deutschland. Einrichtungen derambulanten und (teil-)stationären Pflege, der Behindertenhilfe undder Kinder- und Jugendhilfe in privater Trägerschaft sind im bpaorganisiert. Die Mitglieder des bpa tragen die Verantwortung für rund305.000 Arbeitsplätze und circa 23.000 Ausbildungsplätze (siehewww.youngpropflege.de oder auch www.facebook.com/Youngpropflege). Dasinvestierte Kapital liegt bei etwa 24,2 Milliarden Euro.Pressekontakt:Für Rückfragen: Henning Steinhoff, Leiter derbpa-Landesgeschäftsstelle, Tel.: 0511/12 35 13 40 oder 0162/132 1678, www.bpa.deOriginal-Content von: bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V., übermittelt durch news aktuell