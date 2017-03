In der Altenpflege gibt es Jobs mit Zukunft / bpa Arbeitgeber zu den aktuellen Arbeitsmarktzahlen

Berlin (ots) - "Fast 100.000 neue Jobs sind im letzten Jahr imBereich Heime und Sozialwesen entstanden. Damit ist die Altenpflegeweiterhin der Jobmotor Nummer 1 in Deutschland. Bei uns entstehenkrisenfeste und zukunftsfähige Jobs", so bpa ArbeitgeberpräsidentRainer Brüderle.Sorgen mache schon jetzt der bundesweit grassierendeFachkräftemangel in der Altenpflege. So kämen laut Bundesagentur fürArbeit im März 2017 auf 14.600 offene Fachkräftestellen lediglich3.000 arbeitslos gemeldete Altenpflegefachkräfte. "Der Arbeitsmarktin der Altenpflege ist längst ein Bewerbermarkt geworden. Es dauertmittlerweile durchschnittlich über ein halbes Jahr, bis freigewordeneStellen neu besetzt werden können", machte Brüderle deutlich."Die privaten Arbeitgeber in der Pflege tun alles, um Fachkräftezu gewinnen und engagieren sich stark in der Ausbildung undUmschulung. Das belegen die zweistelligen Zuwachsraten in den letztenJahren", so der Vizepräsident des bpa Arbeitgeberverbandes BerndMeurer. "Bisher ist die Politik aber die Antwort auf die gravierendeZukunftsfrage schuldig geblieben. Sie lautet: Wie eine absehbarsteigende Zahl pflegebedürftiger Menschen bei einer absehbarstagnierenden Zahl an Pflegefachkräften in einer begründeten Qualitätgepflegt und betreut werden können? Das wird nur gehen, wenn man sichvon lieb gewordenen Vorstellungen wie starren Fachkraftquoten undimmer neuer bürokratischer Regulierungen trennt", so Meurer.Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung ist im BereichHeimwesen und Soziales von Januar 2016 auf Januar 2017 um 95.800 bzw.4,4 Prozent angestiegen. Insgesamt gab es 743.400 bzw. 2,4 ProzentBeschäftigte mehr.Die Zahlen der Bundesagentur für Arbeit finden Sie hier:https://statistik.arbeitsagentur.de/Pressekontakt:Für Rückfragen: Olaf Bentlage, Tel.: 030 / 20075593-20Original-Content von: bpa Arbeitgeberverband, übermittelt durch news aktuell