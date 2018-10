Altenpflege erwartet Hilfestellungen bei der Fachkräftebindung / Pflegebevollmächtigter der Bundesregierung sagt privaten Pflegeträgern in Mecklenburg-Vorpommern Unterstützung zu

Schwerin (ots) - Private Pflegedienste und stationäreEinrichtungen in Mecklenburg-Vorpommern erwarten konkreteUnterstützung bei ihrem Engagement für attraktive Arbeitsbedingungenin der Pflege. Das machte der Vorstand der hiesigen Landesgruppe desBundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa) beieinem Gespräch mit dem Pflegebevollmächtigten der Bundesregierung,Staatssekretär Andreas Westerfellhaus, deutlich."Wenn die Politik derzeit vor allem die Personalausstattung in denKrankenhäusern fördert, erwarten wir ähnliche Hilfestellungen, damitdie Altenpflege nicht der Personal-Selbstbedienungsladen der Klinikenwird", sagte der mecklenburgische Landesvorsitzende Michael Händel."Der bpa sichert mit seinen neuen Arbeitsvertragsrichtlinien eineleistungsgerechte Bezahlung der Pflegenden. Diese Bemühungen müssennatürlich von der Politik unterstützt und von den Kostenträgernrefinanziert werden."Nach dem vom Bundestagsabgeordneten Dietrich Monstadt vermitteltenDialog mit den Inhabern von ambulanten und stationärenPflegeunternehmen sagte Staatssekretär Andreas Westerfellhaus dieseRückendeckung zu. "Die bereits laufenden Bemühungen der Betreiber umnoch attraktivere Arbeitsbedingungen wollen wir mit einemInstrumentenkasten an Maßnahmen zur Personalbindung und -entlastungergänzen, die es gerade kleineren Unternehmen möglich machen,attraktiv für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu sein. In derAltenpflege fehlen schon jetzt zehntausende Fachkräfte", so derPflegebevollmächtigte der Bundesregierung.Westerfellhaus und der bpa-Landesvorstand vereinbarten, bei derUmsetzung dieser Maßnahmen und bei weiteren Themen wie derRefinanzierung der Arbeitsvertragsrichtlinien oder dem Abbau vonregionalen Unterschieden innerhalb Mecklenburg-Vorpommerns imGespräch zu bleiben. "Wir haben das gemeinsame Ziel, möglichst guteArbeitsbedingungen in der Altenpflege zu bieten. Es ist wichtig, dassdie Politik ihre Maßnahmen dabei auf die Erfahrungen der Betreiber inder Praxis stützen kann", sagte der bpa-Landesvorsitzende Händel.Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa)bildet mit mehr als 10.000 aktiven Mitgliedseinrichtungen (davon mehrals 500 in Mecklenburg-Vorpommern) die größte Interessenvertretungprivater Anbieter sozialer Dienstleistungen in Deutschland.Einrichtungen der ambulanten und (teil-)stationären Pflege, derBehindertenhilfe und der Kinder- und Jugendhilfe in privaterTrägerschaft sind im bpa organisiert. Die Mitglieder des bpa tragendie Verantwortung für rund 305.000 Arbeitsplätze und circa 23.000Ausbildungsplätze (siehe www.youngpropflege.de oder auchwww.facebook.com/Youngpropflege). Das investierte Kapital liegt beietwa 24,2 Milliarden Euro.Pressekontakt:Für Rückfragen: Sven Wolfgram, bpa-Landesbeauftragter, Tel.: 0172/41549 35, www.bpa.deOriginal-Content von: bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V., übermittelt durch news aktuell