Altenpflege braucht mehr helfende Hände

Berlin (ots) -Brandenburg baut die Ausbildung zum Altenpflegehelfer aus. Einerichtige Entscheidung. Endlich kümmert sich die Politik um diewichtigen Pflegehilfskräfte.Die Politik in Bund und Ländern debattiert seit Monaten heftigdarüber, ob eine generalistische Ausbildung in der Pflege eingeeignetes Mittel ist, der wachsenden Personalnot zu begegnen. Dochdieser Plan führt in die Irre. Die Ausbildungszahlen in derAltenpflege steigen seit Jahren erfreulich an. Wegen des rasantendemografischen Wandels und der steigenden Zahl an Pflegebedürftigenbrauchen wir immer mehr helfende Hände in der Altenpflege. Genau dasetzt die Brandenburger Initiative an, auch regulären Schulabgängern- und nicht nur wie bisher Umschülern mit Bildungsgutschein derArbeitsagentur - den Weg in die Altenpflegeausbildung besser zuöffnen.Dazu Thomas Greiner, Präsident des Arbeitgeberverbandes Pflege:"Das Beispiel Brandenburg zeigt das ganze politische Tohuwabohu umdie Ausbildung in der Altenpflege. Gerne preisen PolitikerAkademisierung der Altenpflege an. Inzwischen bieten so viele Unisund Hochschulen entsprechende Studienplätze, dass man sich bangefragen muss, in welchen Arbeitsbereichen bitteschön sollen all die"Studierten" in der Pflege später beschäftigt werden, wo wir doch vorallem mehr helfende Hände brauchen? Auch die Ausbildung fürPflegehilfskräfte ist bundesweit höchst unterschiedlich geregelt. Indem einen Land dauert sie ein paar Monate, in einem anderen ein Jahr,in wieder einem anderen zwei Jahre. Das Saarland will jetzt sogar ineine zweijährige Pflege-Assistentenausbildung einsteigen. Kurzum: Waswir brauchen ist keine Generalistik, sondern einen zwischen den 16Bundesländern abgestimmten gesamtdeutschen "AusbildungsmasterplanAltenpflege" - statt föderales Herumgewurschtel. Und wir brauchenbundesweit eine Umlagefinanzierung in der Altenpflegeausbildung, dannwerden die Ausbildungszahlen weiter erfreulich steigen. Zudem ist esein Skandal, dass in einigen Bundesländern Altenpflegeschüler nochimmer Schulgeld zahlen müssen, etwa in Mecklenburg-Vorpommern. Ganzzu schweigen davon, dass wir noch immer ein Personalbemessungssystemin der Altenpflege haben, das föderal und damit willkürlich ist unddas Etikett Steinzeit verdient."