Altenpflege: Jedes Jahr hunderte neue Jobs in Berlin / bpa weist auf starken Beschäftigungsanstieg in der Pflege hin

Berlin (ots) - Für das starke Wachstum der Beschäftigung in Berlin spielt auchdie Altenpflege eine zentrale Rolle. Darauf weist der Bundesverband privaterAnbieter sozialer Dienste e.V. (bpa) auf Basis neuer Zahlen der Bundesagenturfür Arbeit (BA) hin. "Innerhalb der letzten fünf Jahre sind in BerlinerPflegediensten und Heimen 3.166 neue sozialversicherungspflichtige Jobsentstanden", erklärt der Berliner bpa-Landesvorsitzende Alexander Waldow, derhinzufügt: "Dieser Anstieg um 15 Prozent zeigt, dass die Altenpflege einattraktives Arbeitsfeld für viele Menschen ist. Gerade private Dienste undUnternehmen haben in den letzten Jahren massiv neue Stellen geschaffen." Nachden Zahlen der BA sind in Berlin aktuell mehr als 24.000 Altenpflegefachkräfteund Pflegehelfer tätig. Mitte 2014 waren es noch knapp 21.000."Unsere Mitgliedsunternehmen leisten ihren Beitrag zum Ausbau derPflegekapazitäten in Berlin", so Waldow. Land und Pflegekassen müssten dieseEntwicklung unterstützen, um angesichts der steigenden Zahl älterer Menschenlangfristig die Versorgung aller Pflegebedürftigen sicherstellen zu können.Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa) bildet mit mehrals 11.000 aktiven Mitgliedseinrichtungen (davon fast 400 in Berlin) die größteInteressenvertretung privater Anbieter sozialer Dienstleistungen in Deutschland.Einrichtungen der ambulanten und (teil-)stationären Pflege, der Behindertenhilfeund der Kinder- und Jugendhilfe in privater Trägerschaft sind im bpaorganisiert. Die Mitglieder des bpa tragen die Verantwortung für rund 335.000Arbeitsplätze und circa 25.000 Ausbildungsplätze (siehe www.youngpropflege.deoder auch www.facebook.com/Youngpropflege). Die Investitionen in diepflegerische Infrastruktur liegen bei etwa 26,6 Milliarden Euro.Pressekontakt:Für Rückfragen: Dietmar Schmidt, bpa-Landesreferent Berlin, Tel.:030/338 47 52 50, www.bpa.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/17920/4503213OTS: bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V.Original-Content von: bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V., übermittelt durch news aktuell