Düsseldorf (ots) - Nach dem erfolgreichen Auftakt geht dasQualifizierungsprojekt "Care for Integration" des Bundesverbandesprivater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa) und seinesPflegeschulträgers apm GmbH in die zweite Runde. Über 100 geflüchteteMenschen werden in neuen Kursen überall in Nordrhein-Westfalen fitfür den Pflegeberuf gemacht."Durch die Altenpflegehelferausbildung mit integriertemHauptschulabschluss haben wir einen großen Gewinn für allegeschaffen", sagt der bpa-Landesvorsitzende Christof Beckmann."Geflüchtete Menschen erhalten eine interessante beruflichePerspektive, Pflegedienste und Heime bekommen die Chance, dringendbenötigte Pflegekräfte anzustellen, und Pflegebedürftige und derenFamilien können versorgt werden." Das Projekt Care for Integrationhatte deshalb in den vergangenen Jahren große Aufmerksamkeiterfahren.Im neuen Durchgang können Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit einemFlucht- oder Migrationshintergrund nun erneut einenHauptschulabschluss und erste Berufskenntnisse in der Pflege erwerbenund anschließend direkt in die Ausbildung wechseln. "Dabei ist derZeitpunkt des Übergangs in die reguläre Pflegeausbildung flexibel.Wer also schnell die notwendigen sprachlichen Fähigkeiten erwirbt,kann weiter zur Altenpflegeausbildung durchstarten", erklärtProjektleiterin Sina Yumi Wagner vom Pflegeschulträger apm GmbH.Anschließend ist sogar eine Weiterqualifizierung zur Fachkraftmöglich.An den apm-Pflegeschulen in Düsseldorf, Köln, Duisburg, Heinsbergund Lippstadt haben in den vergangenen Tagen die erstenKompetenzzentren zur Vorbereitung der künftigen Auszubildenden ihreArbeit aufgenommen. Auch in Münster und Bielefeld soll das ProjektCare for Integration in Kürze beginnen. Geflüchtete Menschen undinteressierte Ausbildungsbetriebe in der ambulanten und stationärenPflege erhalten alle Informationen per E-Mail unterbewerbung@apm-nrw.de.