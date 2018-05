Alte Autoreifen: wenig fahren erhöht Risiko / R+V-Infocenter: Alter und Profil prüfen

Wiesbaden (ots) - Autofahrer sollten die Reifen ihres Fahrzeugsnormalerweise nach acht bis zehn Jahren austauschen. Doch was vielenicht wissen: Wenn sie nur selten bewegt werden, verschleißt dasMaterial der Autoreifen sogar schneller. Dadurch steigt dieUnfallgefahr, warnt das Infocenter der R+V Versicherung.Schnellere AlterungWohnmobile, Wohnwagen, Anhänger oder Cabrios: Viele dieserFahrzeuge sind nur während der Saison oder bei besonderenGelegenheiten auf der Straße unterwegs. Doch auch wenn sie nurstehen, altern bei diesen Fahrzeugen die Reifen. "Das Material wirdrissig und porös - und das je nach Standort mitunter deutlichschneller als bei Wagen, die häufig in Bewegung sind", sagt KarlWalter, Abteilungsdirektor Kfz-Schaden bei der R+V Versicherung.Bereits nach rund sechs Jahren kann dann die Unfallgefahr deutlicherhöht sein, weil die Bremswirkung poröser, rissiger Reifen geringerist und das Fahrzeug auf nassen Straßen leichter ins Rutschen kommt.Zudem können die Reifen schneller platzen.Alter und Profil prüfenAutofahrer sollten deshalb auch bei selten genutzten Fahrzeugenden Zustand und das Alter der Reifen im Blick haben - und nicht nurdie Profiltiefe. Der Herstellungszeitraum ist auf dem Reifen vermerktund ist meistens von außen ablesbar. Die ersten beiden Ziffern dieserso genannten DOT-Nummer geben die Produktionswoche, die beidenanderen das Produktionsjahr an. "So können die Besitzer feststellen,ob ein Austausch der Reifen nötig ist", sagt R+V-Experte Walter. Daskann auch der Fall sein, wenn die Reifen noch mehr als dienotwendigen 1,6 mm Profil haben.Weitere Tipps des R+V-Infocenters- Der Gesetzgeber macht keine Vorgaben für den Austausch vonAutoreifen - mit einer Ausnahme: Für Anhänger mit einer 100km/h- Zulassung sind nur Reifen bis zu einem Alter von sechsJahren erlaubt.- Vor dem Sommerurlaub oder anderen längeren Fahrten empfiehlt essich, die Reifen zu prüfen oder von einem Reifenhändler odereiner Werkstatt prüfen zu lassen. Auch beim Wechsel von Winter-auf Sommerreifen oder umgekehrt lohnt sich ein genauer Blick aufdie Reifen.- Risse und andere Schäden an den Reifen gelten bei derHauptuntersuchung als Mangel.- Sind mangelhafte Reifen die Ursache für einen Unfall, ist unterUmständen auch der Versicherungsschutz in Gefahr.Pressekontakt:R+V-Infocenter06172/9022-131a.kassubek@arts-others.dehttp://www.infocenter.ruv.deOriginal-Content von: R+V Infocenter, übermittelt durch news aktuell