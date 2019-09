Altcoins zeigten zuletzt endlich relative Stärke!

Ich schrieb in diesem Newsletter schon vor einiger Zeit, dass a) viele Altcoins vom Markt verschwinden, aber auch b) das die wenigen Überlebenden zu den großen Gewinnern zählen werden. Außerdem setzte ich darauf, dass die Altcoins bald relative Stärke zeigen würden. Letzteres ließ lange auf sich warten, in den vergangenen Tagen war es dann aber endlich so weit.

Denn obwohl ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung