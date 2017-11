Altbewährtes gut gemeint: So (unkreativ) schenken die Deutschen dieses Weihnachten (FOTO)

Düsseldorf (ots) -Deutschland ist mittendrin im Weihnachtshopping. Das zeigt eineaktuelle Studie von QVC und Statista. Demnach macht sich knapp jederzweite Deutsche (48 Prozent) schon vor Dezember auf die Suche nachpassenden Geschenken. Doch was landet in diesem Jahr unter dem Baum?Und warum schenken die Deutschen so, wie sie schenken? Diese - undviele weitere spannende Fakten - liefert die große QVCWeihnachsstudie.Kosmetik, Gutscheine oder Bücher: Wenn es um Weihnachtsgeschenkegeht, greift der Deutsche gern zum Klassiker. Das zeigt dierepräsentative Weihnachtsstudie von QVC, für die das digitaleHandelsunternehmen gemeinsam mit Statista über 1.000 Personen in ganzDeutschland befragt hat. So geben 40 Prozent der Teilnehmer an, indiesem Jahr (wahrscheinlich) Gutscheine zu verschenken, gefolgt vonKosmetik, Parfum und Pflegeprodukten (32 Prozent), Geld (27 Prozent)sowie Büchern und E-Books (26 Prozent). Bemerkenswert: Mehr Sinn fürKreativität zeigen die Deutschen auch beim Geschenk für den Partneroder die Partnerin nicht. Fast ein Viertel (22 Prozent) legt seinerbesseren Hälfte an Heiligabend Kosmetik, Parfum oder Pflegeprodukteunter den Baum. Außerdem beliebt sind Schmuck und Uhren (17 Prozent),Kleidung, Textilien und Schuhe (15 Prozent) sowie Gutscheine (15Prozent).Gefällt nicht, gibt's nicht: Der Deutsche schenkt, was demDeutschen beliebtDoch was steckt hinter dieser Geschenkewahl? Pure Ideenlosigkeitoder doch einfach guter Wille? Letzteres, wie die Statistik zeigt.Bei der Frage nach dem Weihnachtsgeschenk, über das sich dieDeutschen dieses Jahr am meisten freuen würden, geben 34 Prozent denGutschein als ihren Favoriten an. Es folgen Geld mit 27 Prozent undKosmetik, Parfum und Pflegeprodukte (21 Prozent). Will heißen: DerDeutsche schenkt, was dem Deutschen beliebt.Gute Miene statt gnadenlos ehrlichUnd wenn die Enttäuschung unter dem Baum doch einmal groß ist?Dann wird es höchstwahrscheinlich nie jemand erfahren. Gute Mienestatt gnadenlose Ehrlichkeit lautet die Devise. Rund jeder vierteDeutsche (26 Prozent) verschweigt sein Missfallen und behält dasGeschenk. Nur sieben Prozent sprechen den Schenkenden offen undehrlich darauf an. Rund jeder Neunte (11 Prozent) verschenkt dasGeschenk weiter.Weihnachten im Handel: Die Zeit der DauerbrennerFür Ronald Käding, Vice President Merchandising QVC Deutschland,spiegeln die Studienergebnisse die Erfahrungen des digitalenHandelsunternehmens wider: "Parfum-Neuheiten oder die angesagtenKosmetiktrends sind auch bei uns jedes Jahr rund um Weihnachten dieDauerbrenner. Hinzu kommt natürlich alles, was das Weihnachtsfest zuHause schöner macht - von der Dekoration bis zu kulinarischenGenüssen von Lindt oder Lambertz." Zur Weihnachtszeit gehen bei QVCtäglich mehr als 50.000 Pakete in den Versand. Das Erfolgsrezept? Dasist unsere selektierte Auswahl", sagt Käding. "Für unser Sortimenthaben wir bereits die besten Produkte ausgewählt. Wir treffen eineVorauswahl und überfordern nicht durch ein Überangebot. Das schätzenunsere Kunden gerade in der stressigen Vorweihnachtszeit. 