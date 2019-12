Altavia in Deutschland auf Expansionskurs

Düsseldorf (ots) -- Übernahme von RS:Media erfolgreich abgeschlossen- Entwicklung hin zum ganzheitlichen Lösungsanbieter des HandelsDie Altavia Deutschland GmbH, einer der führenden Full-Service-Anbieter fürHandelskommunikation, erweitert ihr Dienstleistungsangebot in Deutschland. Einweiterer Schritt hin zum ganzheitlichen Lösungsanbieter für Handelsunternehmenim Bereich der Endkundenkommunikation ist die Übernahme der RS:Media MarketingServices GmbH, die mit der Umfirmierung zur Altavia RS:Media zum Jahresende 2019erfolgreich abgeschlossen sein wird. In den kommenden Jahren will dasUnternehmen mit einem breiten Serviceportfolio an der Schnittstelle von Onlineund Offline weiter wachsen."RS:Media bringt Kreativität, Prozess-Know-how und clevere Software-Lösungen fürdie effiziente Medienproduktion - offline wie online - mit. Das ergänzt unserbisheriges Angebot im Bereich des Produktionsmanagements optimal. Durch dieÜbernahme haben wir uns zum ganzheitlichen Lösungsanbieter entwickelt:Kampagnenmanagement, POS-Konzeption, Omni-Channel-Content-Produktion undProduktionsmanagement Offline wie Online bieten wir nun aus einer Hand", sagtPeter Schober, CEO der Altavia in Deutschland."Wir freuen uns, zukünftig noch mehr Kunden mit unseren Agenturleistungen undTechnologie-basierten Lösungen zur Seite zu stehen, um partnerschaftlich derenIdeen für ihre Zielgruppe zu realisieren und neue Impulse zu setzen. Wirverbinden dabei Kreativität mit Technologie und bieten damit bei der Umsetzunggleichzeitig eine hohe zeitliche Flexibilität", ergänzt Guido Richter,Geschäftsführer der Altavia RS:Media.Durch die Übernahme der RS:Media hat sich die Mitarbeiterzahl von AltaviaDeutschland mehr als verdoppelt. Rund 90 Kolleginnen und Kollegen in denBereichen Strategie & Consulting, Omni-Channel-Content-Produktion sowieProduktionsmanagement arbeiten an effizienten Lösungen für die Kunden.Der Expansionskurs soll in den kommenden Jahren forciert werden. "Wir wollenweiter wachsen und uns für unsere Kunden verstärken. Dabei legen wir viel Wertdarauf, unseren Kunden die Arbeit zu erleichtern und sie dabei zu unterstützen,ihren Absatz zu steigern. Das wird immer Mittelpunkt unserer Arbeit bleiben",erläutert Peter Schober.Über AltaviaAltavia ist eine international führende unabhängige Agenturgruppe, die sich aufkommerzielle Kommunikation für den Handel spezialisiert hat. Seit 36 Jahren undmit 750 Millionen Euro Umsatz engagieren sich inzwischen weltweit über 2.500Mitarbeiter für Kunden aus dem Handel und arbeiten täglich daran, dieVerkaufsaktivierung von mehr als 500 renommierten Marken und Handelsunternehmenzu unterstützen.Die Altavia Deutschland GmbH mit Sitz in Düsseldorf bietet ihren Kundenganzheitliche Lösungen in der Handelskommunikation an. Im laufenden Jahr habendie Experten bereits rund 15.000 Einzelprojekte für ihre Kunden erfolgreichumgesetzt.Pressekontakt:Georg Lamerzpresse@altavia-deutschland.com+49211-1579717Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/139586/4469805OTS: Altavia DeutschlandOriginal-Content von: Altavia Deutschland, übermittelt durch news aktuell