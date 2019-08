Altaktionäre von Beyond Meat machen Kasse - Weitere Aktien platziert

Weitere Suchergebnisse zu "Beyond Meat":

EL SEGUNDO (dpa-AFX) - Der für vegane Burger bekannte Lebensmittelkonzern Beyond Meat sammelt nach den starken Kursgewinnen seit dem Börsengang Anfang Mai wie angekündigt frisches Geld bei den Anlegern ein.



Weitere 3,25 Millionen Aktien würden zu je 160 US-Dollar (144 Euro) angeboten, wie das Unternehmen am Mittwoch (Ortszeit) mitteilte. Das Angebot soll bis zum 5. August abgeschlossen sein. Von den insgesamt 520 Millionen Dollar fließen allerdings nur 40 Millionen in die Kassen von Beyond Meat, da der weitaus größte Teil der Papiere von Altaktionären stammt. Weitere fast 500 000 Aktien aus dem Besitz der Alteigner können noch hinzukommen.

Der Preis von 160 Dollar für die Aktien liegt rund 18,6 Prozent unter dem Schlusskurs vom Mittwoch von 196,51 Dollar. Im vorbörslichen US-Handel fielen die Anteilsscheine am Donnerstag um rund 10 Prozent auf 176,50 Dollar.

Mit dem Verkauf der Aktien nutzen vor allem Altaktionäre die starken Kursgewinne seit dem Börsengang Anfang Mai. Damals hatte Beyond Meat Aktien zu je 25 Dollar ausgegeben. Der Hype rund um die veganen Burger des Unternehmens trieb den Kurs bis Ende Juli auf ein Rekordhoch von 239,71 Dollar. Das war fast eine Verzehnfachung.

Dass Beyond Meat bislang kein Geld verdient stört die Anleger bislang nicht - im letzten Quartal nahm der Verlust verglichen mit dem Vorjahreswert um über ein Viertel auf 9,4 Millionen Dollar zu. Anleger setzen darauf, dass sich das starke Umsatzwachstum irgendwann auch in Gewinn ummünzen lässt. So hatte sich der Umsatz im zweiten Quartal im Jahresvergleich fast vervierfacht, wie seit Ende Juli bekannt ist.

Allerdings ist der Wettbewerb auf dem Markt für Fleischalternativen hart. Um im Konkurrenzkampf bestehen und das Wachstum weiter vorantreiben zu können, braucht es Geld./mis/elm/jha/