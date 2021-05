Alstria Office sieht sich trotz Lockdowns auf Kurs zu Jahreszielen

Weitere Suchergebnisse zu "alstria office REIT":

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Immobilienkonzern Alstria Office sieht sich nach dem ersten Quartal auf Kurs zu seinen Jahreszielen.



"2021 hat sich erwartungsgemäß entwickelt", sagte Firmenchef Olivier Elamine bei der Vorlage der Quartalszahlen am Montagabend in Hamburg. "Wir nehmen an, dass der Vermietungsmarkt schwach bleibt, solange sich kein Ende der Pandemie abzeichnet." Für das laufende Jahr rechnet er weiterhin mit einem Umsatz in Höhe von rund 177 Millionen Euro und einem operativen Ergebnis (FFO) von 108 Millionen Euro. Trotz der Lockdowns liegt die Mietzahlungsquote bei dem im MDax gelisteten Unternehmen den Angaben zufolge bei 99 Prozent.

Im ersten Quartal steigerte Alstria den Umsatz - also die Mieteinnahmen - im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um rund ein Prozent auf 44,7 Millionen Euro. Das operative Ergebnis stagnierte bei 29,4 Millionen Euro. Die bereinigte Ergebnismarge (FFO-Marge) sank daher von 66,3 auf 65,7 Prozent. Das Konzernergebnis, in das auch Bewertungseffekte eingehen, ging von 28,2 auf 26,2 Millionen Euro zurück./stw/he