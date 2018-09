Alstria Office REIT-Aktie: Erfolgreiche Neuvermietung in Düsseldorf!

Weitere Suchergebnisse zu "alstria office REIT":

Das Immobilienunternehmen Alstria Office REIT hat den Abschluss eines neuen Mietvertrags bekannt gegeben. Die Firma hat 2.000 qm an einen neuen Mieter in der Georg-Glock-Straße 18 in Düsseldorf übergeben. Im Zuge der Vermittlung wurden die Maklerunternehmen Engel & Völkers und Anteon tätig. In den nächsten 7 Jahren rechnet das Unternehmen nun mit jährlichen Mieteinnahmen von 448.200 Euro.

Ein Beitrag von Johannes Weber.