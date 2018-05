Alstom will nach Gewinnsprung Dividende kräftig erhöhen

Weitere Suchergebnisse zu "Alstom":

PARIS (dpa-AFX) - Der französische Zughersteller Alstom will nach einem Gewinnsprung im abgelaufenen Geschäftsjahr deutlich mehr an seine Aktionäre zahlen.



Die Dividende werde im Vergleich zum Vorjahr um 40 Prozent auf 0,35 Cent je Anteilsschein erhöht, teilte der vor einer Zug-Allianz mit Siemens stehende Konzern am Mittwoch in Paris mit. Von April 2017 bis März 2018 legte der Nettogewinn dank voller Auftragsbücher um gut 60 Prozent auf 475 Millionen Euro zu. Zudem profitierte das Unternehmen von seinem Sparkurs.

Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) stieg um 22 Prozent auf 514 Millionen Euro. Die Erlöse kletterten um neun Prozent auf knapp acht Milliarden Euro. Bei operativem Ergebnis und Umsatz übertraf das Unternehmen die Erwartungen von Analysten. Der Auftragseingang fiel hingegen um fast 30 Prozent, da im Vorjahr besonders große Order angefallen waren. Der Auftragsbestand betrug Ende März knapp 34,2 Milliarden Euro.

Im laufenden Geschäftsjahr will Alstom soviel umsetzen wie ein Jahr zuvor. Zugleich kündigte der Konzern an, noch profitabler werden zu wollen. Die bereinigte Ebit-Marge soll sich auf 7 Prozent verbessern, nachdem sie im vergangenen Jahr 6,5 Prozent betragen hatte.

Derweil treiben Alstom und Siemens ihre geplante Allianz weiter voran. Ende September hatten beide Konzerne für ihr Zuggeschäft eine Partnerschaft auf Augenhöhe angekündigt, die bis Jahresende abgeschlossen werden soll. Mit der Fusion ihrer Zugsparten reagieren die beiden Unternehmen auf den Wettbewerbsdruck, der nach dem Zusammenschluss der beiden größten chinesischen Zughersteller zum Giganten CRRC massiv gewachsen war.