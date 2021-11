Alstom: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Weitere Suchergebnisse zu "Alstom":

Für die Aktie Alstom stehen per 02.11.2021, 10:59 Uhr 31.05 EUR an der Heimatbörse EN Paris zu Buche. Alstom zählt zum Segment "Construction & Farm Machinery & Heavy Trucks".

Unsere Analysten haben Alstom nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -17,21 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Alstom damit 27,52 Prozent unter dem Durchschnitt (10,32 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Maschinen" beträgt 11,97 Prozent. Alstom liegt aktuell 29,18 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

2. Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die Alstom-Aktie die Einschätzung "Buy" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 7 Buy, 2 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Alstom vor. Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 50,67 EUR angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von 63,76 Prozent erzielen, da sie derzeit 30,94 EUR kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Buy". Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Buy".

3. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Alstom investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 0,79 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Maschinen einen geringeren Ertrag in Höhe von 1,39 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.