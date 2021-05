Alstom erhält Auftrag zum Bau von 42 Zügen für Maya-Strecke in Mexiko

Weitere Suchergebnisse zu "Alstom":

MEXIKO-STADT (dpa-AFX) - Der Auftrag für den Bau von 42 Zügen für die künftige Maya-Strecke in Mexiko geht an ein Konsortium um den französischen Hersteller Alstom .



Für 36,6 Milliarden Peso (etwa 1,5 Mrd Euro) sollen auch Wartungswerkstätten und weitere Infrastruktur gebaut werden, wie der Nationale Fonds zur Förderung des Tourismus in der Nacht zum Donnerstag (Ortszeit) mitteilte.

Alstom hatte erst im Januar die Übernahme der Zugsparte des kanadischen Transportherstellers Bombardier angekündigt. Die Züge werden im Werk von Bombardier in der zentralmexikanischen Stadt Ciudad Sahagún gebaut. Erste Testfahrten seien für das Jahr 2023 geplant, teilte der Tourismusfonds mit.

Der umstrittene Tren Maya (Maya-Zug) ist eine rund 1500 Kilometer lange Bahnstrecke, die ab 2024 größtenteils auf der Halbinsel Yucatán verlaufen soll. Mit dem Megaprojekt will die Regierung des linksnationalistischen Präsidenten Andrés Manuel López Obrador den Tourismus im armen Südosten des Landes fördern. Pro Jahr werden den Plänen zufolge etwa drei Millionen Touristen das neue Schienennetz nutzen. Auch Güter- und normale Passagierzüge sollen die Strecke befahren.

Mehrere Umweltschutzorganisationen und Vertreter indigener Gemeinden haben Klagen gegen das Projekt eingereicht. In der Region gibt es sechs Unesco-Weltkulturerbestätten sowie fünf Biosphärenreservate.