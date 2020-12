Alstom baut Metrolinie in Toulouse für eine halbe Milliarde Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Alstom":

PARIS (dpa-AFX) - Der Siemens-Konkurrent Alstom hat einen Großauftrag für den Bau einer Metrolinie in der französischen Stadt Toulouse erhalten.



Der Vertrag über den Bau und die Instandhaltung der 27 Kilometer langen Bahnlinie namens Toulouse Aerospace Express habe zunächst einen Wert von mehr als 470 Millionen Euro, teilte Alstom am Dienstagabend in Paris mit. Inklusive aller Optionen könnte der Vertragswert auf mehr als 700 Millionen Euro steigen. Im vergangenen Geschäftsjahr 2019/20 hatte der Konzern einen Umsatz von 8,2 Milliarden Euro erwirtschaftet./mis/edh