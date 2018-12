Alstom: Was jetzt noch zu tun ist?

Weitere Suchergebnisse zu "Alstom":

Der Kurs der Aktie Alstom steht am 03.12.2018, 18:17 Uhr an der heimatlichen Börse EN Paris bei 38,3 EUR. Der Titel wird der Branche "Construction & Farm Machinery & Heavy Trucks" zugerechnet.

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Alstom entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Alstom-Aktie hat einen Wert von 46,7. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine "Hold"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (41,43). Auch hier ist Alstom weder überkauft noch -verkauft (Wert: 41,43), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Hold"-Rating. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Hold"-Rating für Alstom.

2. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Alstom investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 0,91 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Transportation Equipment einen geringeren Ertrag in Höhe von 1,05 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

3. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Alstom beträgt das aktuelle KGV 27,46. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Transportation Equipment" haben im Durchschnitt ein KGV von 33,96. Alstom ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.