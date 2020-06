Alstom: Schon gehört?

Weitere Suchergebnisse zu "Alstom":

Per 09.06.2020, 11:26 Uhr wird für die Aktie Alstom am Heimatmarkt EN Paris der Kurs von 42.24 EUR angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Construction & Farm Machinery & Heavy Trucks".

Unsere Analysten haben Alstom nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Alstom erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 20,56 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche sind im Durchschnitt um 8,69 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +11,87 Prozent im Branchenvergleich für Alstom bedeutet. Der "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 8,55 Prozent im letzten Jahr. Alstom lag 12,01 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

2. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Alstom wurde in den letzten zwei Wochen besonders negativ diskutiert. An sechs Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an acht Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen sind es ebenfalls vor allem negative Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Sell"-Einschätzung. Dadurch erhält Alstom auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Sell"-Bewertung.

3. Analysteneinschätzung: Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für die Alstom 5 mal die Einschätzung buy, 4 mal die Einschätzung Hold sowie 0 mal das Rating Sell vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Buy". Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Buy". In diesem Zeitraum stuften 4 Analysten den Titel als Buy ein, 2 als Hold und 0 als Sell. Schließlich beschäftigen sich die Analysten auch mit dem aktuellen Kurs von 42,74 EUR. Auf dieser Basis erwarten sie eine Entwicklung von 3,91 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 44,41 EUR. Diese Entwicklung betrachten wir als "Hold"-Einschätzung. Insofern ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Buy".