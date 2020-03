Alstom: Was Sie wissen sollten?

Für die Aktie Alstom aus dem Segment "Construction & Farm Machinery & Heavy Trucks" wird an der heimatlichen Börse EN Paris am 30.03.2020, 01:00 Uhr, ein Kurs von 37.59 EUR geführt.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Alstom einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Alstom jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Alstom wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 5 Buy, 5 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Buy" ab. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 2 Buy, 3 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung "Hold". Das Kursziel für die Aktie der Alstom liegt im Mittel wiederum bei 45,75 EUR. Da der letzte Schlusskurs bei 37,56 EUR verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 21,81 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Alstom insgesamt die Einschätzung "Buy".

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Alstom erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 11,47 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche sind im Durchschnitt um 9,83 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +1,63 Prozent im Branchenvergleich für Alstom bedeutet. Der "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 9,91 Prozent im letzten Jahr. Alstom lag 1,56 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die ähnliche Rendite im Branchen- und Sektorvergleich führt zu einem "Hold"-Rating in dieser Kategorie.

3. Anleger: Alstom wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Zu diesem Schluss kommt unsere Redaktion bei der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst sind wir der Auffassung, die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Buy". Deshalb erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Buy"-Einstufung.