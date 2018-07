Alstom-Aktionäre stimmen über Zug-Allianz mit Siemens ab

Weitere Suchergebnisse zu "Alstom":

PARIS (dpa-AFX) - Die Aktionäre des französischen Zugherstellers Alstom stimmen an diesem Dienstag (14.00 Uhr) über den Zusammenschluss mit der Bahntechniksparte von Siemens ab.



Der deutsche Industriekonzern soll bei dem Geschäft eine knappe Mehrheit an dem neuen Branchenschwergewicht bekommen, dies hatte in Frankreich teilweise für Kritik gesorgt. ICE-Hersteller Siemens und TGV-Hersteller Alstom wollen mit der Fusion vor allem der starken Konkurrenz aus China Paroli bieten.

Die Konzerne hatten das Bündnis im vergangenen Herbst angekündigt. Das neue Unternehmen käme auf 15 Milliarden Euro Umsatz, Aufträge von 61 Milliarden Euro und 62 300 Beschäftigte.

Die EU-Kommission hatte am Freitag wegen Bedenken eine genauere Prüfung angekündigt. Bis zum 21. November soll nach den Worten von EU-Kommissarin Margrethe Vestager geklärt werden, ob durch den Deal der Wettbewerb behindert würde und die Preise steigen könnten. Die Konzerne hatten bereits mit kartellrechtlichen Verzögerungen gerechnet und erwarten, dass die Fusion vor Mitte 2019 abgeschlossen werden kann./sku/DP/she