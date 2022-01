Alstom Aktie: Die Bären zittern!

Für die Aktie Alstom stehen per 21.01.2022, 21:54 Uhr 33.17 EUR an der Heimatbörse EN Paris zu Buche. Alstom zählt zum Segment "Construction & Farm Machinery & Heavy Trucks".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Alstom auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Alstom als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 6 Buy, 1 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Alstom vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 50,86 EUR. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 53,32 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 33,17 EUR beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".

2. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Alstom weist derzeit eine Dividendenrendite von 0,8 % aus. Diese Rendite ist niedriger als der Branchendurchschnitt ("Maschinen") von 4,23 %. Mit einer Differenz von lediglich 3,43 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Sell" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

3. Fundamental: Alstom ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Maschinen) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 33,97 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 16 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 40,51 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.