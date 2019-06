Alster Terrain: Der Immobilienmarkt boomt weiter - was heißt das für die Mieter?

Hamburg (ots) - Das Immobilienunternehmen AlsterTerrain sieht keinkurzfristiges Ende des Preisanstiegs für Wohnimmobilien, insbesonderenicht in Großstädten und gibt Handlungsempfehlungen.Die Alster Terrain KG kauft, entwickelt, verwaltet und vermietetImmobilien seit 50 Jahren in Hamburg rund um die beliebte Außenalsterund in sonstigen stadtzentrumsnahen Lagen und erlebt denImmobilienboom hautnah. Trotz der regen Neubautätigkeit in Hamburgübersteigt die Nachfrage nach Wohnraum noch bei Weitem das Angebot.Eine günstige und bezahlbare Wohnung zu finden wird für die meistenWohnungssuchenden zu einer immer größeren Herausforderung. Das giltdeutschlandweit, und besonders betroffen sind Mieter in großen undbeliebten Städten, zu denen auch Hamburg zählt.Immobilienpreise steigen bis 2030Ein Ende dieses Immobillienbooms ist nicht in Sicht. Dasbestätigen aktuelle Studien wie die jüngst erschienene Studie derPostbank, nach der ein Ende des Preisanstiegs bis 2030 nicht in Sichtist. Experten des Hamburgischen WeltWirtschaftsInstituts (HWWI), dieim Auftrag der Postbank die Studie erstellt haben, haben Kaufpreisefür Immobilien für die Jahre 2018 bis 2030 prognostiziert und kommenzu dem Ergebnis, dass die Immobilienpreise die nächsten 12 Jahreweiter steigen werden.Was sind die Ursachen für diese Wohnungsknappheit und wie ist siezugunsten der Mieter und Eigentümer zu lösen? Diese brennende Fragewird zunehmend zu einem Politikum, die soweit geht, dass sogarWohnungsenteignungen heftig und kontrovers diskutiert werden.Die angespannte Immobilien- und Wohnungssituation ist einkomplexes Problem mit einer Vielzahl von Ursachen, das sich mit derZeit zugespitzt hat und somit nicht kurzfristig zu lösen sein wird -selbst wenn das Problem inzwischen zumindest schon erkannt undwahrgenommen wird, so die Geschäftsführung von Alster Terrain.Städte und Zahl der Haushalte wachsenDas Bevölkerungswachstum der Städte ist sicher eine entscheidendeUrsache: Zwischen 2012 und 2017 ist Deutschland jährlich um ca.620.000 Einwohner gewachsen. Die Hälfte der neuen EinwohnerDeutschlands lassen sich in den Großstädten nieder. Berlin ist um 1,4% p. a. gewachsen, München und Hamburg sind jedes Jahr um 1,1 %gewachsen. Das sind historische Dimensionen, so das Institut derdeutschen Wirtschaft Köln.Allein die Tatsache, dass die Städte an Bewohnern zunehmen, führtzu einer größeren Nachfrage nach Wohnraum. Laut StatistischemBundesamt 2017 weist Berlin mit einem Plus von 33.500 Einwohnern denhöchsten Wanderungssaldo auf, gefolgt von Hamburg mit einem Plus von18.000 neuen Einwohnern. Hinzu kommt, dass die einzelnen Bewohnermehr Wohnraum beanspruchen und die Zahl der Haushalte steigt. DieHaushaltsgrößen werden kleiner und damit steigt die Anzahl derHaushalte. Das Statistische Bundesamt geht in einerHaushaltsvorausberechnung bis 2035 von einem Anstieg von ca. 50% derEin- und Zweipersonen-Haushalte zu Lasten eines Rückgangs vonebenfalls ca. 50% der Drei- und Vierpersonenhaushalte aus. In dieStädte ziehen vorwiegend Singles, Berufseinsteiger und Studierende,nicht zuletzt weil Familien sich die steigenden Kaufpreise und Mietenkaum noch leisten können. Allein von 2017 zu 2018 sind dieWohnungspreise in Berlin um 13,5%, in München um 10% und in Hamburgum 6,5% gestiegen (riwi, Deutsche Bank research).Extremmieten wie sie jüngst in den Sozialen Netzwerken kursierten,nach dem ein Wohnungskonzern in Berlin eine 25qm große Wohnung für1.000 EUR angeboten hat, sorgen für Aufregung und treiben dieWohnungssuchenden aus den Städten.Grenzen & PotenzialeDas knappe Angebot von Bauland insbesondere in Großstädten sowieder langwierige Weg der Stellung und Genehmigung der Bauanträge sindlaut dem Projektentwickler AlsterTerrain Hemmnisse für privateInvestoren, den dringend benötigten Wohnraum bereit zu stellen. DurchAusbau von Dachgeschossen hat AlsterTerrain weiteren Wohnraum inHamburg geschaffen und appelliert an alle Immobilienentwickler bzw.Hauseigentümer, dieses Potential weiter zur Entspannung derWohnsituation zu nutzen.Insbesondere jungen Familien empfiehlt die Geschäftsführung derAlsterTerrain sich alternativ im nahen städtischen Umlandumzuschauen, da dort die Mieten und Kaufpreise noch moderat sind. DasUmland bietet neben niedrigeren Immobilienpreisen in der Regel mehrNatur und Ruhe. Man sollte aber bei der Immobiliensuche im Umland aufgute öffentliche Anbindung an die Stadt durch Nah- bzw.Schienenverkehr sowie Straßenanbindung und öffentliche Infrastrukturachten wie Schulen, Nah- und ärztliche Versorgung.Da aufgrund der o. g. Prognosen und Gutachten dieImmobiliensituation zunächst weiter angespannt bleibt, werdenvoraussichtlich immer mehr Familien die Städte verlassen.Dementsprechend ist davon auszugehen, dass auch die Nachfrage nachImmobilien im nahen Umland steigen wird. Wer früh dort einebezahlbare Immobilie erwirbt, wird entsprechend von einerWertsteigerung profitieren können, die dann entsprechend einenBeitrag zur Altersvorsorge leistet.Über die ALSTER-TERRAIN Bau- und Grundstücks GmbH & Co. KGDie ALSTER-TERRAIN Bau- und Grundstücks GmbH & Co. KG wurde imJahre 1972 gegründet. Im Laufe der Jahrzehnte wurde ein Portfolio vonGründerzeit- und Jugendstil-Mietshäusern erworben, die überwiegend inden zentrumsnahen Stadtteilen rund um die Hamburger Außenalsterbelegen sind. Es werden ausschließlich eigene Immobilien verwaltetoder solche, die der Inhaber-Familie gehören.Nach dem Erwerb der einzelnen Häuser wurden diese modernisiert undsaniert. Schwerpunkt der Arbeit ist der Erhalt und die Vermietung derWohn- und Gewerbeflächen.Pressekontakt:ALSTER-TERRAIN Bau- und Grundstücks GmbH & Co. 